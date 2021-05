Tommaso Zorzi beccato nuovamente insieme a Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi fino a oggi si sta trattenendo nel parlare della sua vita privata. L’attuale opinionista de “L’isola dei famosi” infatti vuole mantenere segreta le sue relazioni, e proprio per questo motivo ha svelato sui social network di essere pronto a confermare un flirt solamente nel momento che ritiene più opportuno.

L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” però, essendo il personaggio più chiacchierato della televisione italiano, continua a far parlare di se sui social network e sulle riviste di gossip. A lui sono stati accostati molti ragazzi, come Lorenzo Tito Campi e Mariano Catanzaro in seguito alle sue dichiarazioni, ma a quanto Zorzi sembra voglia fare sul serio con Tommaso Stanzani.

Infatti due settimane fa il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, becca Zorzi insieme al ballerino di “Amici” vicino alla sua casa di Milano: “Tommy & Tommy vengono sorpresi da Chi mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli… Con Gilda, il bassotto di Zorzi, quasi sempre letteralmente fra i piedi”.

I due Tommaso beccati nuovamente insieme a Bologna

Nonostante le smentite di Tommaso Zorzi sui social network, nella mattinata di ieri l’influencer viene beccato nuovamente nella città di Bologna insieme a Stanzani. A rivelarlo è una ragazza su Twitter in cui pubblica una fotografia insieme ai due ragazzi, mentre ilMenestrelloh afferma con assoluta sicurezza di essere in possesso di una foto in cui si vedono l’influencer e il ballerino a pranzo in un ristorante ubicato in Emilia Romagna.

Sempre secondo i rumor Tommaso Zorzi avrebbe detto addio al giovane imprenditore Lorenzo Campi proprio per fare spazio nel suo cuore a Stanzani dopo averlo conosciuto nel backstage di “Amici”. Ovviamente si trattano solamente di voci mai confermate, ma dalle ultime foto che stanno circolando sui social network pare assai difficile che si possa trattare di una semplice amicizia.