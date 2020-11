Tina Cipollari rifiuta il confronto con la contessa De Blanck

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Sono passati svariati anni e molto probabilmente per Tina la cosa non ha più nemmeno senso di essere tirata in ballo. Ormai il passato è passato e bisogna concentrarsi sul presente e sul futuro. La contessa dunque non avrà modo di confrontarsi con Tina, come avrebbe tanto voluto fare.