Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari: "Lei va bene per il mercato a vendere le cipolle"

Come ha già dimostrato ampiamente in queste settimane nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, la Contessa Patrizia De Blanck rivela di non avere una bella opinione nei confronti della vamp Tina Cipollari.

Infatti nelle settimane scorse, durante una chiacchierata con gli altri ragazzi, ha voluto parlare proprio dell’opinionista di “Uomini e Donne“: “Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, n.d.r), eh? Non ci andrò mai, ma per carità… A quella str*nza… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’. Non sono programmi per me. Posso vederli da fuori”.

Il nuovo attacco di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, anche durante l’ultima puntata del “GF Vip“, si è resa protagonista di una dura lite con Adua Del Vesco. Le due non hanno mai trovato un punto d’incontro nella Casa, ed anche nella giornata di ieri la Contessa ha definito la giovane come una persona falsa e maleducata. L’attrice si è mostrata abbastanza meravigliata dinanzi a queste dure rivelazione, giacché convinta di aver fatto pace con lei durante la settimana.

Ma quello che ha sorpreso di più durante la lite è stata l’ennesima frecciatina di Patrizia De Blanck nei confronti di Tina Cipollari. Come riporta il sito “Novella 2000“, Alfonso Signorini approfittando di questa discussione, ha voluto fare una domanda abbastanza provocatoria alla Contessa: “Chi ti sta più antipatica, Adua o Tina Cipollari?”. La risposta però avviene in maniera rapida e diretta: “Sempre Tina Cipollari. Quella va bene al mercato a vendere le cipolle”.

La Cipollari non ha risposto alle prime frecciatine rilasciate dalla Contessa, e molto probabilmente deciderà di mantenere il silenzio anche in questa circostanza. Tuttavia, con un carattere fumantino come il suo, non vanno esclusi colpi di scena nelle prossime ore.