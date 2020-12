Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, ritorno di fiamma

Siamo abituati a vedere Tina Cipollari in tutta la sua esplosività. La bionda opinionista di “Uomini e Donne”, in trasmissione non ha peli sulla lingua e critica, spesso anche pesantemente, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Sicuramente chi più di tutti è nelle grinfie della Cipollari, è Gemma Galgani. Tra le due donne non scorre buon sangue e le liti sono costanti.

Se in televisione conosciamo tutti quanto l’opinionista sia spumeggiante, dal punto di vista privato le cose sono un po’ diverse. Tina ha alle spalle il matrimonio con Kikò Nalli, dal quale ha avuto i suoi tre figli. Archiviato il matrimonio con Nalli, la Cipollari ha vissuto per qualche anno una storia d’amore intensa con il ristoratore fiorentino, Vincenzo Ferrara.

L’opinionista ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua storia con Ferrara. Ma le voci di gossip si sono susseguite e un giorno vedevano la coppia in procinto di sposarsi, l’altro invece in piena crisi. A mettere ordine ci ha pensato Tina, la quale qualche settimana fa ha annunciato pubblicamente sui social, che lei e Vincenzo non stavano più insieme e che preferiva che non si parlasse più di questa storia.

Anche Roberto Alessi era intervenuto, rimarcando quanto la vamp stesse soffrendo. Adesso però le cose sono state completamente sovvertite e Tina e Vincenzo sono tornati insieme. A lanciare l’indiscrezione, con tanto di foto, ci ha pensato il magazine “Diva e Donna”. I paparazzi hanno fotografato la coppia ritrovata in giro per le vie di Firenze.

I due sono stati beccati mano nella mano, tra abbracci, coccole e tanta complicità. Secondo la rivista, Tina e Vincenzo avrebbero deciso di concedersi una seconda possibilità. I diretti interessati al momento tacciono. Su Instagram è comparso un post della Cipollari nel quale si dichiarava felicemente single, mentre Ferrara non ha mai menzionato questa storia, nonostante sia molto attivo sui social. Sicuramente le prove inconfutabili non mancano, e se la coppia non parla, ci sono le foto che parlano al loro posto.