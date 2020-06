Tina Cipollari e la dieta: l’impensabile trasformazione

È l’opinionista più esplosiva della televisione italiana, quella senza peli sulla lingua, che attacca imperterrita dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, stiamo parlando di Tina Cipollari presenza imprescindibile e veterana a “Uomini e Donne“. Tina, da circa 20 anni ogni pomeriggio entra nelle case degli italiani e con la sua spontaneità, vivacità, sregolatezza, tiene loro compagnia.

A “Uomini e Donne”, da quando è iniziata la guerra con la dama del trono over Gemma Galgani, Tina spesso da spettacolo, litigando e discutendo con la dama torinese, dando vita a siparietti super trash. La Cipollari, dopo la nascita dei tre figli, Matthias, Francesco e Gianluca, avuti dall’ex marito Kikò Nalli e oggi adolescenti, è sempre apparsa in carne, ma dallo scorso ottobre ha deciso di intraprendere una dieta per rimettersi in forma.

I risultati del corretto regime alimentare della vamp, per un pò sono stati seguiti a “Uomini e Donne”, difatti all’opinionista veniva chiesto di pesarsi e spesso in studio arrivava un’esperta naturopata bioterapeutica nutrizionale. Dopo qualche settimana iniziale, non si è più saputo nulla della dieta di Tina che oggi, mostra i risultati ottenuti su Instagram.

Difatti la vamp ha perso ben 20 kg e lo ha testimoniato attraverso una foto pubblicata sul profilo social più famoso. La Cipollari è apparsa in splendida forma e i like così come i commenti positivi si sono sprecati, difatti il particolare non è sfuggito ai suoi numerosi followers. Ciò denota la caparbietà di Tina, la quale anche durante la quarantena ha continuato imperterrita con l’ingerire cibo salutare per ritrovare la forma fisica.

E il risultato è arrivato, e che risultato. Dallo scorso autunno l’opinionista ha iniziato a consumare ben cinque pasti al giorno. Come la stessa Cipollari ha dichiarato in un’intervista, i primi giorni di dieta sono stati davvero duri, ma d’altronde si sa chi la dura la vince e Tina ha decisamente vinto la sua sfida. Oggi la vamp cammina più velocemente, respira con meno difficoltà, dorme meglio e si sente decisamente più leggera.