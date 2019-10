U&D, Tina Cipollari e la dieta ferrea. Qualcuno la ostacola: "Ma io non cedo"

Determinata più che mai a perdere qualche chilo entro il prossimo Natale, Tina Cipollari sta affrontando la sua dieta con molta determinazione, ottenendo già ottimi risultati. Tutte le settimane, durante le puntate del trono over, salirà sulla tanto temuta bilancia che testimonierà i progressi nel suo percorso di dimagrimento.

Sulle pagine del settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, la procace opinionista ha rivelato che il fatto di aver preso un impegno davanti ai telespettatori di Canale 5, l’ha spronata ancora di più a tenere fede ai suoi propositi: “Anche il fatto di essermi pesata davanti a un pubblico mi incita a perseguire nel mio intento”.

Uomini e Donne, Tina alle prese con la dieta: determinata più che mai



Precisa anche che questa decisione è stata presa non tanto per un fattore estetico, ma per poter sentirmi meglio fisicamente: “Al di là del fattore estetico, mi sento meglio e sono anche meno affaticata”. Anche su Instagram sta documentando con alcune Stories il suo regime alimentare e si complimenta con se stessa per la sua tenacia: “Sono stata davvero brava perché in un ristorante, mi hanno messo davanti vari dolci, ma io ho mangiato solo insalata, zucchine e fagiolini”.

Ma c’è un piccolo particolare che rappresenta per lei un ostacolo che sembra, però, saper aggirare. Si tratta del fidanzato Vincenzo Ferrara, di professione ristoratore nella bellissima Firenze e, come facilmente intuibile, la professione del suo compagno non facilita certo le cose alla bella Cipollari.

In buona sostanza Vincenzo, al quale le curve di Tina saranno senz’altro gradite, sembra non prestare molta attenzione alla dieta della sua amata e, quindi, la tenta in continuazione con succulenti manicaretti: “Lui mi tenta dicendomi che per una volta non succede nulla, ma io non cedo”, ha precisato la Cipollari sul settimanale di Signoretti.

Insomma, sembra proprio che Tina faccia sul serio e che quindi possa raggiungere il traguardo che si è prefissata: perdere una ventina di chili entro Natale, un compito senza dubbio tosto. La prima volta che si è pesata negli studi di Canale 5, Tina pesava 84 chili: “Ma da quel peso bisogna togliere 5 chili del mio vestito di paillettes. Al momento ho già perso 4 chili e mezzo“.