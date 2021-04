Tina Cipollari conferma le nozze e aggiunge: "Maria De Filippi non sarà la mia testimone"

Sono 20 anni che lavora con e per Maria De Filippi. La vulcanica opinionista di “Uomini e Donne“, Tina Cipollari proprio in questi giorni spegne 20 candeline, 20 lunghi anni vissuti all’interno del talk show dei sentimenti. La sua presenza è imprescindibile, sempre pronta a dire ciò che pensa, non risparmiandosi mai, lo sa benissimo Gemma Galgani.

Ultimamente la presenza di Tina in trasmissione è un po’ altalenante, con i telespettatori preoccupati per la sua assenza ingiustificata. Niente paura, la vamp non abbandona il talk show e intervistata dal magazine “Nuovo Tv”, ha posato con una torta al cioccolato e le candeline tra le mani, pronta a festeggiare i suoi 20 anni a “Uomini e Donne”.

Appare sorridente e raggiante la Cipollari, segno questo che l’idillio con la De Filippi è ancora perfetto. L’opinionista ha parlato anche della sua storia d’amore con il ristoratore fiorentino, Vincenzo Ferrara. Il gossip spesso impazza e alterna rotture a fiori d’arancio imminenti. Sicuramente una crisi c’è stata, tanto che la coppia lo scorso novembre annunciò la rottura.

Oggi però Tina e Vincenzo sono più uniti che mai e prossimi alle nozze. I fiori d’arancio non avverranno nell’immediato come molti pensano e a confermarlo è stata la stessa opinionista. Insomma una situazione ancora tutta in divenire, anche se una certezza c’è: Maria De Filippi non farà da testimone di nozze a Tina. La Cipollari ha ammesso che non farebbe mai una proposta così importante a Queen Mary.

“A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo“, ha dichiarato la vamp. Dunque, la De Filippi sarebbe in imbarazzo accanto alla sua opinionista nel giorno più importante della sua vita. Che sia Gianni Sperti a rimpiazzarla? Sicuramente tra lui e Tina vi è un rapporto d’amicizia ancor prima che professionale. In attesa delle nozze, i fan attendono il ritorno della Cipollari a “Uomini e Donne” e si spera che ciò avvenga il prima possibile.