U&D, Tina ancora assente: il mistero si infittisce, fan preoccupati

É inutile fare tanti giri di parole benché meno negarlo: “Uomini e Donne” senza Tina Cipollari non è la stessa cosa. La bionda opinionista, con la sua esuberanza è una colonna fondamentale all’interno della trasmissione. Quando manca, la sua assenza si fa sentire, forte e chiara. Da più di 20 anni ricopre il suo ruolo e anche se spesso attacca i partecipanti con veemenza, è una presenza imprescindibile.

Lo sa bene Gemma Galgani, che da anni ormai subisce le ire di Tina. Le due donne non si prendono per niente, soprattutto la vulcanica opinionista non condivide i modi di fare della dama torinese. I loro siparietti trash appassionano ed è anche grazie ad essi se la trasmissione raggiunge picchi di share incredibili. Probabilmente se ciò accade è proprio grazie alla presenza della Cipollari, perché senza di lei i momenti noiosi sono tanti.

Perché si parla della sua assenza? Perché ancora una volta, durante la messa in onda della puntata del 7 aprile di “Uomini e Donne”, Tina non c’era. Ricordiamo che le puntate sono registrate e dunque antecedenti rispetto la messa in onda. Già nella puntata del 6 aprile, la Cipollari era assente ma in collegamento da casa. Quando è apparsa in video, Maria De Filippi ha scherzato con lei, dicendole: “Sei ai domiciliari“, ma nessuno ha spiegato il motivo dell’assenza in studio.

La puntata del 7 aprile invece, non ha visto Tina nemmeno collegarsi da casa. Il mistero si è fatto sempre più fitto e in molti hanno iniziato a pensare che la vamp sia prossima all’addio. Tanti hanno commentato la sua assenza sui social, ammettendo che senza di lei non è la stessa cosa. Al momento tutto tace e non si sa nemmeno se l’opinionista abbia preso parte alle registrazioni successive e dunque la vedremo di nuovo nelle prossime puntate.

Sicuramente, quanto accaduto durante la puntata avrebbe visto Tina intervenire in maniera esplosiva. Ancora una volta si sarebbe schierata contro Gemma, attaccandola e non poco. Indubbiamente, la sua assenza non è legata ad un addio al programma, altrimenti se ne sarebbe parlato. La rivedremo prossimamente.