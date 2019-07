Temptation Island, Alessio Bruno arrestato per spaccio: arriva il primo commento della sua ex Valeria Bigella

Alessio Bruno, diventato famoso grazie alla sua esperienza a Temptation Island Nip di circa due anni fa, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Roma. Secondo la polizia, sarebbe stato trovato con venti grammi di cocaina, già suddivisa in varie dosi, con l’obbiettivo di spacciarla.

Il web si è immediatamente scatenato su questa vicenda, accusando Alessio Bruno di essere stato già poco serio a Temptation Island Nip. Dopo alcuni giorni, arriva anche il commento di Valeria Bigella, che ha zittito le malelingue che l’accusavano di essere felice per ciò che era capitato al suo ex fidanzato.

Le parole di Valeria Bigella

Sono passati solamente pochi giorni dall’arresto di Alessio Bruno, noto per la sua esperienza in Sardegna a Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5, prodotto dalla Fascino PGT S.r.l., la società fondata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Nelle ultime ore, Valeria Bigella sta ricevendo numerosi messaggi sotto alle sue foto che le chiedono un parere sull’arresto di Alessio Bruno. L’ex volto di Temptation ha voluto rispondere a questo messaggio: “Di là verità Vale’ stai a gode come un riccio eh?” prendendo però le difese dell’uomo: “Per niente!!!! E non c’è niente da ridere in queste situazioni”.

La ragazza infatti non sembra voler approfittare di questa situazione per ritornare a far parlare di sé, mettendo a tacere tutte le voci di chi pensava che lei potesse essere felice di questa situazione molto grave.

In una vecchia intervista al settimanale di Uomini e Donne Magazine ha spiegato i motivi della loro separazione: “È stata una scelta fatta da lui, ma a me andava bene così. In quel momento non riuscivo a capire quello che volevo. Ci siamo rivisti a dicembre ma le cose non sono andate. Ormai si è rotto qualcosa che non credo possa più essere ricucito”.