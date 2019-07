Temptation Island, Alessio Bruno arrestato e condannato: le soprendenti dichiarazioni

Il pubblico di Temptation Island ricorderà Alessio Bruno per la sua partecipazione al reality show nell’edizione 2017, con la sua fidanzata di allora Valeria Bigella. Fu la ragazza a voler partecipare per mettere alla prova il loro amore, ma appena arrivati Alessio pronunciò una frase che li mise subito in crisi: “Quando sono via mi manca più il gatto che la mia donna“.

Seppur uscirono insieme dalla trasmissione, il loro rapporto finì dopo poco. Ora il ragazzo è tornato a far parlare di sé non certo per questioni di cuore, bensì per problemi molto più seri con la giustizia. Bruno, infatti, in queste ore è stato arrestato e condannato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Temptation Island, Valerio Bruno condannato per direttissima: ecco le sue dichiarazioni

Alessio Bruno a Roma, per la precisione in zona Tiburtina, è stato fermato alla guida della sua macchina, e sorpreso dalle Forze dell’Ordine con sostanze stupefacenti. Gli agenti non si sono fermati lì e hanno subito effettuato una perquisizione nella casa di Alessio, qui hanno trovato una consistente quantità di cocaina: “Un borsello contenente cocaina di grado di purezza molto elevato e 5mila euro circa in contanti“. Immediatamente processato, è stato condannato a quasi 3 anni di reclusione e ad una multa molto elevata, si parla infatti di 14.000 euro.

Ciò che ha fatto rimanere sbigottiti, sono state le dichiarazioni di Bruno in merito alla questione. Per capire meglio le sue parole, dobbiamo precisare che il ragazzo, dopo la rottura con Valeria Bigella, ha intrapreso una storia con la modella e presentatrice, Eleonora D’Alessandro. Il loro rapporto sembra essere molto solido, tanto che i due hanno deciso anche di fare un tatuaggio ci coppia: Alessio sulla pelle ha scritto “bimbo mio“, mentre Eleonora “bamby“.

Pur avendo molta sintonia, in questo momento Bruno rivela che ha sofferto molto per diversa situazione economica che c’era tra i due: “Sì, sono uno spacciatore“, ha confessato Alessio e aggiunge che ha iniziato a spacciare da circa un mese per riuscire a tenere il tenore di vita della fidanzata, che al momento sembra essere totalmente estranea ai fatti.