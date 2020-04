Stefano De Martino risponde a tono alle parole di Vittorio Feltri contro il Sud

Non si placa il vespaio istigato dal direttore di “Libero”, Vittorio Feltri. Il direttore, infatti, è stato di recente ospite al programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, “Fuori dal coro“, dove si è rivolto al Sud con toni molto poco garbati, che rasentavano il razzismo, disprezzando il Meridione e i suoi abitanti, in maniera del tutto gratuita.

A più riprese il conduttore ha tentato la via della mediazione, tentando di placare le parole del direttore, ma a quanto pare Feltri non ha voluto sentire ragioni, continuando la sua condotta. Le parole di Feltri: “Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori“, aggiungendo, a seguito di alcune domande a lui poste: “Perché mai dovremmo andarci? A fare i parcheggiatori abusivi?“.

A quel punto è intervenuto Giordano, ammonendo Feltri: “Eh addirittura, adesso me li fai arrabbiare davvero. No direttore, non puoi dirlo questo”. Feltri è stato irremovibile sulla sua tesi, continuando con le sue parole dure contro il Sud, tanto da aggiungere: “Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire“.

Tale discussione in studio non è passata inosservata, tanto che anche il marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, ha commentato su Twitter l’accaduto, senza fare nomi, ma il suo tweet era chiaramente riferito alla discussione sollevata da Feltri; De Martino scrive: “Metternich, un cancelliere austriaco dell’800 che per disprezzare l’Italia disse ‘L’Italia è solo un’espressione geografica’, volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione“.

De Martino, evidentemente amareggiato dalle aspre e gratuite parole di Feltri contro il Meridione, conclude la sua riflessione aggiungendo: “Ora a sentire certe dichiarazioni mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800. Io sinceramente voglio guardare avanti“.