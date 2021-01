"Stefano Bettarini era innamorato di Elisabetta Gregoraci": per lei fece un tatuaggio

Della presunta storia d’amore tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci si è già parlato in occasione dell’entrata di lui nella casa del Grande Fratello Vip 5. L’affaire è parso confermato dalle parole con cui la showgirl lo ha accolto, intimandogli con un sorriso nervoso, che a stento nascondeva una certa agitazione: “Ora non ti mettere a raccontare cose, eh!”. Lui l’aveva rassicurata ricambiando il sorriso.

Poi però Bettarini è uscito due giorni dopo, squalificato poiché avrebbe bestemmiato. O almeno così sostengono gli autori del GF Vip, perché l’ex calciatore della Fiorentina li ha trascinati in tribunale accusandoli di averlo mandato via di proposito perché non parlasse dei suoi amori passati. E stando ai rumors, la ex di cui non doveva parlare non era Dayane Mello, con cui ha avuto una fugace liaison ai tempi de “L’Isola dei Famosi” (di cui peraltro si è già parlato la sera del suo ingresso nella casa), bensì proprio la Gregoraci.

Il settimanale “Oggi” intervista Stefano Picchi

Il motivo è molto semplice: nel periodo in cui Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci avrebbero avuto una storia – ovvero dal 2006 al 2008, quando entrambi lavoravano a “Buona Domenica” – lei era già fidanzata con Flavio Briatore, che sposò poco dopo. La loro era dunque una relazione clandestina, che tuttavia non si basava solo sul sesso.

Stando a quanto riporta il settimanale “Oggi” in edicola questa settimana, l’ex calciatore era innamorato perso di Elisabetta Gregoraci. A rivelarlo al giornale è stato il cantautore Stefano Picchi, che quell’anno dopo il Festival di Sanremo andò a suonare proprio a “Buona Domenica”. Picchi ha raccontato che Bettarini gli chiese di scrivere una canzone per la donna che amava: si trattava proprio di Elisabetta, della quale gli girò i messaggi più teneri e romantici affinché li usasse a mo’ di ispirazione.

Da qui nacque la canzone “Ti amerò per sempre“, un titolo che Bettarini si tatuò sul braccio assieme alla frase “Ho nel cuore l’immagine tua”. Quando Elisabetta ascoltò la canzone composta per lei, si mise a piangere. E a conferma dell’esistenza di questa grande storia d’amore, “Oggi” ha interpellato anche un ballerino di “Buona Domenica”, che ha preferito rimanere anonimo. Ha però confermato le parole di Stefano Picchi, aggiungendo che per loro addetti ai lavori era impossibile non accorgersi del feeling tra Stefano ed Elisabetta: tutta sapevano, e tutti ovviamente tacevano.