Sossio Aruta non perdona Zequila: "Meschino senza cuore"

A conclusione dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, che ha visto trionfare la bella ex madre natura Paola Di Benedetto, non si sono placate le divergenze tra i concorrenti nate all’interno della casa. Non è stato un mistero che Antonella Elia ha avuto non pochi diverbi con molti personaggi nella casa, di certo i rapporti al di fuori del reality non saranno idialliaci, ma non sono mancati colpi bassi anche da parte di altri personaggi,tra i quali Antonio Zequila e Sossio Aruta.

Nonostante la conclusione del gioco però Sossio non perdona la scorrettezza subita da Zequila. Durante la finale, infatti, Zequila ha accusato Sossio, riprendendo delle pesanti dichiarazioni fatte dalla ex moglie di Sossio, ovvero che l’uomo non sosteneva economicamente i figli. Il terzo classificato si è sentito altamente tradito e offeso da queste accuse di Zequila, che tra l’altro erano anche molto datate, in quante le accuse della sua ex moglie erano di qualche anno fa.

Zequila infatti aveva specificato che tali accuse erano molto vecchie, ma oramai il dado è tratto. A distanza di qualche giorno per Sossio non è affatto finita, tanto che è ritornato alla carica con un lungo post pubblicato su Instagram, nel quale esprime tutto il risentimento nei confronti di Zequila riguardo la scorrettezza subita.

Nel lungo post di Sossio è possibile leggere: “Tocca i miei figli e la mia figura di padre e ti scateno l’inferno essere meschino senza un cuore e senza dignità [..] Non sono un attore, non ho un curriculum, non sarò tanto acculturato… Ma ho un cuore grande che tu non avrai mai. […] Se avessi vinto il GF avrei donato tutto in beneficenza, nonostante mi sarebbero serviti… E tu? Mi fai solo pena“.

Parole molto dure dette da un uomo che si è sentito offeso nel profondo; Sossio inoltre non risparmia nemmeno Licia Nunez e Teresanna Pugliese, che durante una diretta Instagram non parlano molto bene dell’uomo ed aggiunge in tal merito: “Mi fate ridere“. Non si risparmia dunque nemmeno sulle due ex partecipanti, tentando di difendersi anche dalle loro accuse.