Sossio Aruta, lo sfogo dopo l’ultima intervista: "Partiranno denunce e querele"

Sossio Aruta negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti. In questa circostanza l’ex calciatore rivela di non riuscire a sopravvivere soltanto con il suo lavoro e il suo sogno resta quello di lavorare nel calcio, magari come allenatore.

Probabilmente alcune sue dichiarazioni sono state travisate, poiché Sossio Aruta ha ricevuto parecchi insulti in merito a questa intervista. Per questo motivo ha voluto fare un video, invitando i suoi fan a non credere alle notizie che stanno circolando sul suo conto sui social network e ha inoltre aggiunto di essere pronto a denunciare gli haters.

Inizialmente l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” ha letto un estratto della sua intervista, per poi chiarire che le su non sono sterili lamentele, in quanto lui almeno un lavoro ce l’ha, mentre ci sono persone che non hanno nemmeno quello. Dichiara di non voler criticare chi lavora al supermercato e che non ha chiesto aiuto a nessuno, in quanto non si reputa un disperato o un morto di fame.

Come svelato da Sossio Aruta, molti social network hanno ingigantito le sue dichiarazioni rilasciate al settimanale, proprio a causa di ciò ha preso una dura decisione: “Partiranno denunce e querele, perché stanno danneggiando la mia persona e la mia immagine. […] ricevo centinaia di […] offese gratuite alla mia persona perché questa notizia è stata pompata anche aggiungendo una foto dove stavo piangendo. Quella foto però è stata presa al GF Vip, durante un mio momento di commozione”.

Sossio Aruta ammette che non si vuole risparmiare neanche sugli haters, poiché in questi giorni ha ricevuto delle critiche molte pesanti sul piano personale e privato. L’ex gieffino quindi è pronto a denunciare anche coloro che hanno criticato in maniera dura l’intervista fatta a “Nuovo Tv”, rivelando che con molti di essi si rivedrà in tribunale.