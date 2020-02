Sonia Bruganelli, polemica per la foto postata alle Maldive

Sempre più spesso Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli finiscono in una vera e propria bufera mediatica. In particolare, la moglie del noto conduttore viene spesso sommersa di critiche sui social a causa di alcuni scatti fotografici che la Bruganelli ama condividere sul suo profilo Instagram.

In occasione del suo 46°compleanno, la moglie di Paolo Bonolis si è infatti concessa un viaggio extralusso alle Maldive, ma a quanto pare anche questa situazione è diventata oggetto di critiche da parte dei suoi followers. Trovandosi al mare, Sonia Bruganelli in questi giorni ha postato degli scatti in cui indossava costumi e copricostumi, sfoggiando quindi le sue forme. Uno in particolare ha fatto discutere, attirando offese e critiche e creando parecchio caos tra i fan del noto conduttore.

Stiamo parlando di una fotografia in cui la bella Sonia Bruganelli si trova a bordo piscina mettendo in mostra la schiena nuda ed il suo lato B. Da un lato c’è stato chi ha apprezzato e sostenuto il fatto che la donna si sia concessa un viaggio alle Maldive all’insegna del relax, un po’ come ha fatto Michelle Hunziker, dall’altro lato invece c’è stato chi l’ha criticata per aver messo in mostra il suo corpo.

Ovviamente la Bruganelli non pensava di attirare tutte queste critiche per una semplice foto postata su Instagram, anche se ultimamente dovrebbe essersi abituata, visto che il popolo del web non perde occasione di criticarla, additandola spesso di presunzione e di ostentata ricchezza. Questo non deriva soltanto dai guadagni del marito, ma anche dal fatto di essere diventata proprietaria della sdl2005, ovvero la casa di produzione che si occupa dei provini per le varie trasmissioni di Paolo Bonolis.

Come se non bastasse, la Bruganelli è stata anche accusata di minimizzare la questione dell’emergenza Coronavirus, postando foto in cui si gode la vita spensierata. Alcuni dei commenti negativi recitano: “Forse in un momento così delicato, si poteva evitare questa immagine, questione di sensibilità”, o ancora, “Nella vita una certezza c’è, se viene una catastrofe crepiamo tutti, il povero e il ricco, senza distinzione, sei patetica, ti scivola tutto, hai il pelo lungo”.