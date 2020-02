Michelle Hunziker, in vacanza alle Maldive, criticata dal web a causa del Coronavirus

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Svizzera di nascita ma italiana di adizione, Michelle vanta una carriera di tutto rispetto che l’ha portata a collezionare successi su successi, approdando perfino al Festival di Sanremo. Volto di punta in casa Mediaset, ha da poco terminato la sua esperienza come conduttrice di “Striscia la notizia“.

Complice un periodo di pausa dal lavoro, la bella svizzera si è concessa una vacanza alle Maldive con le amiche. E così ha lasciato a casa il marito, Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, oltre che Aurora Ramazzotti, nata dal precedente matrimonio tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti, e si è rilassta nelle cristalline acque delle Maldive, baciata dal sole.

La conduttrice ha documentato la sua vacanza su Instagram, postando scatti mozzafiato e ciò ha attirato su di se le feroci critiche del web. Michelle è stata accusata di essere scappata dall’Italia a causa del Coronavirus, il virus arrivato dalla Cina che sta letteralmente terrorizzando il mondo intero e che ha messo in ginocchio il nord Italia, con casi di contagio che aumentano di giorno in giorno.

La Hunziker ha postato uno scatto che la ritrae in bikini mentre passeggia sulla sabbia bianca e le critiche non si sono fatte attendere. Un utente ha commentato: “E noi qui con l’angoscia del Coronavirus. La disuguaglianza della ricchezza” e poi un altro ancora: “Relax da cosa? Non trovo coerenza“. Insomma le frecciatine sono state al vetriolo e Michelle è subito intervenuta.

La conduttrice non ha direttamente replicato alle accuse che le sono state mosse, ma dopo qualche ora ha postato alcune storie nelle quali parla della questione Coronavirus: “Ciao ragazzi, le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo. Sembra un po’ un film dell’orrore e invece è tutta realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal ministero della salute e restare informati“. Insomma Michelle si è indirettamente difesa dagli attacchi.