Soleil Sorge replica alle accuse ricevute per il suo soggiorno in Repubblica Dominicana

Soleil Sorge è conosciuta per aver partecipato al dating show in onda su Canale 5 “Uomini e Donne” durante l’edizione del 2016/2017 come corteggiatrice di Marco Cartasegna e Luca Onestini. Soleil è stata poi scelta da Luca con cui ha iniziato una relazione sentimentale terminata dopo poco tempo insieme.

L’ex concorrente dell’ottava edizione del reality show “Pechino Express” condotto da Costantino Della Gherardesca ha poi avuto poi una relazione sentimentale con Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e Belen, conosciuto durante la sua partecipazione come concorrente della quattordicesima edizione del programma televisivo in onda su Canale 5 “L’Isola dei Famosi”.

Soleil, nel momento in cui il nostro Paese ha iniziato ad affrontare la grave emergenza sanitaria, è partita per Santo Domingo ed in questo momento si trova in Repubblica Dominicana, luogo da cui non ha la possibilità di tornare a casa e da cui pubblica fotografie di luoghi paradisiaci con didascalie che parlano della situazione sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese.

Per questo la donna ha riscosso numerose critiche, tra cui quelle del giornalista Alberto Dandolo. La replica di Soleil alle accuse non è tardata ad arrivare, ecco le sue parole: “Comunque nonostante io non abbia il minimo interesse a commentare questa cosa, anche perchè si commenta da sola come tutto il tuo lavoro, ci tenevo a darvi questo messaggio per farvi capire quanto sia importante la comunicazione”.

Soleil ha infatti condiviso la fotografia da lei pubblicata sottolineando alcuni errori del giornalista. Secondo l’influencer infatti le accuse che le sono state mosse in maniera a suo avviso del tutto immotivata da Dandolo sono basate su fatti sbagliati, basati solo su congetture. La fotografia pubblicata da Soleil non era infatti recente ed il suo viaggio a Santo Domingo (luogo dove vive il padre) era programmato da molto tempo, a differenza di quanto affermato dal giornalista.