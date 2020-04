Soleil Sorge: quarantena in Repubblica Dominicana, polemica sul web

Soleil Sorge è diventata famosa per aver partecipato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” durante l’edizione del 2016/2017 come corteggiatrice di Marco Cartasegna e Luca Onestini. Soleil è stata scelta da Luca con la quale iniziato una relazione sentimentale terminata dopo poco tempo insieme. La nota influencer è stata infatti paparazzata insieme all’ex tronista Marco Cartasegna mentre Luca si trovava all’interno della casa del reality “Grande Fratello Vip 2”.

Soleil ha avuto poi una storia d’amore con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, conosciuto durante la partecipazione come concorrente alla quattordicesima edizione del reality show “L’Isola dei famosi”, relazione sentimentale terminata lo scorso dicembre. La nota influencer ha poi partecipato insieme alla madre Wendy Kay all’ottava edizione del programma televisivo condotto da Costantino Della Gherardescha “Pechino Express”.

Soleil, proprio quando il nostro Paese ha iniziato ad affrontare la tragica emergenza sanitaria, è partita per Santo Domingo, luogo dove vive il padre della ragazza. Per questo motivo Soleil è stata investita da pesanti critiche. Attraverso un’intervista al settimanale “Chi” la giovane italoamericana ha voluto sottolineare come sia partita senza sapere del blocco, notizia di cui è venuta a conoscenza solo dopo essere arrivata a destinazione e come da quel momento si sia messa in quarantena ed abbia richiesto un tampone.

In questo momento Soleil è dunque impossibilitata a tornare a casa, è bloccata nella Repubblica Dominicana e condivide foto dei meravigliosi luoghi in cui si trova, con didascalie che parlano della difficile situazione sanitaria che sta vivendo il nostro Paese. L’ultima foto pubblicata che la ritrae in un luogo paradisiaco è accompagnata infatti dalla seguente didascalia: “Distanze sociali. Mi sto preparando ad affrontarle per tutta la vita”.

Didascalia che ha raccolto numerose critiche, tra cui quelle del giornalista Alberto Dandolo, che ha sottolineato l’inadeguatezza del commento con parole molto dure: “Italiani scusatela, perdonate lei e i suoi due neuroni che amano ballare la salsa e la macarena tra loro anzichè connettersi e comunicare”.