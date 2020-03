Soleil Sorge vola ai Caraibi e risponde agli haters: "Troppo allarmismo"

Stando a quando riportato da diversi siti Internet, Soleil Sorge e l’amico Marco Ferrero, in arte Iconize, avrebbero lasciato la quarantena in Lombardia per giungere a Santo Domingo e passare alcune giornate in totale relax. Nonostante i due siano partiti senza problemi in aeroporto, non venendo meno a ordinanze, sono stati parecchio criticati dagli haters sui social. A scatenare le polemiche è stato un video TikTok che Iconize ha reso pubblico nelle scorse ore.

Il video TikTok riprende Iconize che dichiara di essere esausto di Milano e del panico scatenato dal Coronavirus, starnutisce e si ritrova a Santo Domingo. Poi, l’influencer si è scusato con il pubblico per il contenuto pubblicato, spiegando che non voleva offendere nessuno e che aveva intenzione di divulgare un messaggio in totale spensieratezza, per portare calma e tranquillità in una situazione dettata da inutili allarmismi. Dopodiché, il ragazzo ha aggiunto che spera di poter tornare a casa senza essere fermato in aeroporto.

Anche Soleil Sorge è intervenuta sui social per tranquillizzare i suoi followers preoccupati per il viaggio: “Volevo rassicurarvi perché c’è già abbastanza allarmismo nel mondo. Ci hanno fatto partire tranquillamente, avrebbero dovuto testare tutti i sintomi quando eravamo in Italia ma l’hanno fatto solo quando siamo arrivati. […] è stato verificato che non avevamo nessun tipo problema di salute o sintomo di questo virus e ci hanno lasciati andare”. Infine, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha spiegato che il governo ha messo in atto i decreti per prevenzione e non perché il virus deve essere visto come una piaga.

Chi è Iconize, amico di Soleil Sorge

Marco Ferrero, in arte Iconize è nato a Biella nel 1991 e si è trasferito a Milano per lavoro. Il ragazzo ha raggiunto la fama e il successo con grande sacrificio, fino a riuscire a collaborare come influencer e videomaker con diversi personaggi dello spettacolo, tra cui Soleil Sorge, Chiara Biasi, Elettra Lamborghini e Chiara e Angela Nasti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ferrero ha avuto alcuni partner famosi, tra cui Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Nel 2018 il ragazzo ha avuto una relazione con Andrea Botticelli, terminata nel settembre dello stesso anno, forse a causa del ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Tommaso Zorzi.