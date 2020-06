Sirius parla del rapporto con Gemma: "Vorrei passare altri momenti piacevoli con lei"

La storia d’amore tra Nicola “Sirius” Vivarelli e Gemma Galgani ha fatto discutere sin dal primo istante. La maggior parte dei telespettatori di “Uomini e Donne” pensano che il ragazzo si sarebbe avvicinato alla dama di Torino con il solo scopo di avere un po’ di visibilità.

Malgrado le numerose critiche, sia Sirius che Gemma sembrano essere molto felici per come sta proseguendo la loro conoscenza. La dama, in una recente intervista, rivela di aver fatto una cena romantica con lui in un locale rustico, dove la buona cucina era da protagonista.

Le parole di Nicola Vivarelli

Anche Sirius si è lasciato intervistare dal magazine di “Uomini e Donne“. In questa circostanza rivela di aver passato due giorni molto belli con Gemma Galgani, facendo molte passeggiate con lei in centro e per le ville di Roma. Ammette che questo incontro è servito molto ad avvicinarsi a lei fisicamente, e da quel momento in poi tutto ha iniziato a prendere una piega diversa.

Tuttavia Sirius non sembra essere del tutto felice per come si comporta con Gemma Galgani: “Devo essere sincero, a volte non sono presente al cento per cento ma non perché non voglia, solo perché sono preso da certe cose che devo fare durante la mia routine giornaliera…nonostante ciò, c’è modo di sentirci più volte durante l’arco della giornata, sempre con molto piacere”. Questo però non frena la loro voglia di chiacchierare, e spesso nell’arco della giornata si rendono protagonisti di numerose videochiamate.

Nonostante questi piccoli problemi, la conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani sta andando meglio del previsto. Proprio grazie a questo il ragazzo conclude l’intervista rivelando che sicuramente, nelle prossime settimane, sarà pronto ad organizzarsi per poter trascorrere altri piacevoli momenti. La seguente intervista serve anche a smentire le ultime voci su una possibile crisi tra Sirius e Gemma, circolate sui social network negli ultimi giorni.