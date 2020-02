Shannen Doherty ringrazia i fan dopo la diagnosi di cancro: "Troverò la forza per lottare"

La famosa attrice Shannen Doherty, classe 1971, conosciuta per aver interpretato ruoli di successo in “Beverly Hill 90210” e nella longeva serie televisiva “Streghe”, è tornata a parlare della sua tremenda malattia. Nel 2017, l’attrice ha annunciato di essere guarita dal cancro dopo una difficile battaglia affermando che il tumore è sparito. Purtroppo il 4 febbraio 2020, la Shanner è tornata a parlare della sua malattia specificando che il male è tornato e che lei è di nuovo pronta a lottare.

Ospite nel programma televisivo statunitense “Good Morning America”, Shannen ha annunciato il ritorno del tumore, dopo tre anni di remissione: “Il mio cancro è tornato, sono al quarto stadio. Non penso di avere metabolizzato la notizia del tutto. È un boccone amaro da ingoiare per molte ragioni. Ci sono senz’altro giorni in cui mi chiedo ‘Perché a me’ ma poi mi rispondo ‘Beh, perché non a me, chi altro se lo merita? Nessuno’.

La star americana, fin dalla scoperta del suo cancro al seno, ha scelto di raccontare tramite i social network il suo percorso terapeutico con lo scopo di sostenere le persone che soffrivano come lei. Shannen si è costantemente mostrata al suo pubblico anche dopo la chemio, senza capelli e affranta, ma sempre sorridente e combattiva. Nei suoi post l’attrice condivide le sue emozioni, le sue paure e le sue tante speranze in grado di alleggerire soprattutto il dolore di chi vive una situazione analoga.

Immediato è stato il sostegno dei suoi numerosi fan di Shannen, che quotidianamente si preoccupano per la loro beniamina condividendo con lei ogni informazione utile per migliorare le sue condizioni o post pieni di affetto per alleviare i suoi tormenti emotivi. Per tale motivo, l’attrice ha voluto ringraziarli con una lunga dedica: “Voglio ringraziare tutti voi per l’amore, le preghiere e il sostegno. È un momento strano e mi manca la terra sotto i piedi. Dire che sto lottando è riduttivo. Scaverò in profondità per la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto. […] Sappiate quanto mi state aiutando a sollevarmi”.

La recente diagnosi ha spezzato il cuore di Shannen che è molto preoccupata per le reazioni della sua famiglia. Il suo primo pensiero è stato quello di preparare psicologicamente sua madre che, con grande sofferenza, ha sempre sostenuto la figlia durante questa complessa battaglia: “La mia prima reazione è stata preoccuparmi per come avrei detto a mia madre e a mio marito della diagnosi. Volevo che le persone sapessero da me la notizia e che non fosse travisata”.

Durante il suo lungo ed emozionate discorso, l’attrice ha voluto ricordare il suo amato collega Luke Perry che con la sua drammatica scomparsa ha sconvolto gli animi di chi lo voleva bene: “Era stato così strano per me, l’avere ricevuto la diagnosi, e vedere qualcuno apparentemente sano andarsene prima di me: è stato davvero sconvolgente. Il minimo che potessi fare per onoralo era prendere parte alla serie”.

La coraggiosa attrice, nonostante i malesseri e la stanchezza causata dalla malattia, ha deciso di onorare il ricordo di Luke partecipando al reboot di “Beverly Hills 90210”, insieme agli attori storici: Brian Austin Green; Jennie Garth; Tori Spelling; Gabrielle Carteri; Jason Priestley. Shennen ha raccontato che, con immensi sacrifici e tanta forza, è riuscita a sopportare i tempi delle riprese rimanendo operativa per 16 ore al giorno sul set.