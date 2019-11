Serena Grandi su Instagram con il viso insanguinato: l’attrice spiega l’accaduto

Serena Grandi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha provocato scompiglio tra i suoi followers. L’attrice, infatti, nell’immagine in primo piano appare con un rigolo di sangue sul viso. In molti hanno subito pensato ad un’aggressione subita, ma la realtà è ben diversa.

Fortunatamente per la Grandi, si tratta di un trucco di scena per la realizzazione di un corto cinematografico che tratta la violenza sulle donne, una piaga della nostra società difficile da estirpare. In particolare, l’argomento sarà il femminicidio.

Serena Grandi, il suo corto contro il femminicidio

Una foto forte che ha voluto incuriosire, per dare modo alla notizia di avere più risonanza possibile e creare ancora più attenzione attorno a questa triste realtà che torna prepotente, purtroppo, in qualche prima pagina di cronaca nera, per ricordare a tutti quanto ancora c’è da fare per limitare sempre di più episodi del genere.

Non appena i fan di Serena si sono resi conto a cosa si riferisse la foto, hanno inondato il post con messaggi di supporto e ammirazione per questo nobile progetto. Ricordiamo che poco tempo fa, Serena aveva denunciato a “Mattino Cinque” di essere stata molestata da un prete, quando ancora era una bambina. Questa tremenda esperienza l’ha profondamente segnata, tanto da farle rivedere il rapporto con la Chiesa.

Ora, diventata una donna matura e sicura di sé, ha voluto essere la testimone di una realtà tragica, vissuta da tante donne che, spesso, non trovano il coraggio per denunciare situazioni che spesso e volentieri sfociano in delitti disumani.

Proprio nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” anche Heather Parisi ha voluto raccontare pubblicamente il suo passato doloroso, quando fu costretta a subire maltrattamenti ad ogni livello, sia fisico che mentale. Seduta sul divano davanti a Barbara D’Urso ha ammesso di essersi sentita come “un pugile con le mani legate“. Quella rabbia le ha dato la spinta per scappare e rifarsi una vita, cosa che ha augurato a tutte le donne che la stavano guardando ed erano nella sua stessa condizione.