Live – Non è la D’Urso, Heather Parisi choc: "Per sette anni sono stata picchiata e minacciata dal mio ex"

La decima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si apre con le parole di Heather Parisi, ballerina e cantante statunitense naturalizzata italiana. In questa circostanza parla del suo passato, dichiarando delle cose mai uscite fino a questo momento.

Heather Parisi rivela di aver subito delle violenze fisiche e verbali da parte del suo ex fidanzato. La ballerina non vuole però fare nomi oppure dare delle date, ma dichiara che ormai ha superato il tutto trovando l’amore nell’imprenditore vicentino Umberto Maria Anzolin.

Le parole choc di Heather Parisi

Come riportato testualmente dal sito “Leggo”, Heather Parisi dichiara di sentirsi molto protetta con Barbara D’Urso, e per questo motivo vuole dare un forte segnale di coraggio alle donne che subiscono violenza tra le mura di casa dai propri mariti. Sottolinea che non le piace parlare di questo argomento, ma ha deciso che l’unica persona con cui ne vuole discutere è proprio la D’Urso.

Heather Parisi ci tiene a sottolineare in studio che non vuole passare come un personaggio pronto a sfruttare questa storia per far parlare di sé. L’unico suo obbiettivo è dare speranza alle donne nella sua stessa condizione e crede che così possano trovare la forza per andarsene via da casa.

Successivamente arrivano le forti dichiarazioni rilasciate da Heather Parisi: “Sono stata picchiata per sette lunghi anni dal mio ex compagno, di cui no farò mai il nome nè dirò date, con sberle, calci e pugni ma dalla violenza fisica forse guarisci da quella psicologica è molto più difficile. Io mi sentivo piccola, mi chiamava gallina americana, adesso mi sento forte, protetta, ho voglia di trasmettere alle donne a casa la mia forza”. Una volta aperti gli occhi dichiara di essersi trasferita a casa dalla sua migliore amica, abbandonando soldi, fama e la televisione.