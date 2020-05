Serena Enardu torna a parlare di Pago: "Non è tutto semplice"

Qualche giorno fa, rispondendo ad alcune storie su Instagram, Elga Enardu ha parlato della storia d’amore finita nel peggiore dei modi tra la sorella Serena e il cantante Pago. La ragazza dichiara che, nonostante le ultime vicissitudini, l’ex volto di “Uomini e Donne” sta molto bene.

Ma a quanto pare la realtà sembra ben diversa da quella dichiarata da Elga. Infatti in queste ore Serena Enardu, sulle proprie storie di Instagram, rivela che sta soffrendo ancora molto per come è andata a finire con Pago e, proprio per evitare domande su di lui, al momento non vuole fare nessuna diretta sul suo profilo.

Le parole di Serena Enardu

Nelle storie Instagram, come riportato da “Gossip e Tv“, la Enardu dichiara: “Voi magari pensate che sia un gioco, che sia tutto semplice. A volte non lo è. Fare una diretta è davvero impegnativo quando l’umore non è al cento per cento”. E poi aggiunge di aver sempre desiderato regalare momenti di leggerezza e spensieratezza ai suoi fan, ma che quando questi mancano è meglio evitare.

Conclude inoltre affermando: “Anche perché so che mi inondereste di domande a cui in questo momento non ho voglia di rispondere”. La Enardu dichiara di non voler leggere nessuna domanda nei riguardi della sua storia d’amore con Pago, poiché sta facendo tante cose per dimenticare il prima possibile questa vicenda. Dichiara che è impossibile per lei trascorrere questo periodo nel migliore dei modi, ma che vuole almeno cercare di farlo alla meno peggio.

Sempre sulla questione diretta, aggiunge che ora non sarebbe se stessa e quindi vuole evitare di mentire. Tuttavia, ci tiene a rassicurare i suoi fan: “Detto questo sto facendo tante cose che mi fanno stare molto bene”. Tuttavia, Serena Enardu vuole comunque regalare una gioia ai suoi fan: per il fine settimana vorrebbe fare una nuova diretta su Instagram. E quasi sicuramente in questa circostanza tornerà a parlare di Pago.