Serena Enardu sbotta contro gli haters: "Non posso piangermi addosso"

L’ex tronista del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne” Serena Enardu e il cantante Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) hanno annunciato la scorso settimana di aver definitivamente terminato la loro travagliata relazione sentimentale a causa di incomprensioni caratteriali ed incapacità a trovare un punto di incontro.

Serena e Pago si erano ricongiunti pochi mesi fa all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, facendo molto discutere i telespettatori, che non hanno particolarmente apprezzato questo ritorno di fiamma avvenuto durante la messa in onda del reality show. La conclusione di questa storia d’amore ha comportato non poche polemiche ed accuse reciproche, tra cui quelle dell’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, e quelle della nota influencer Deianira Marzano.

A far arrabbiare la bella sarda sono state inoltre le critiche ricevute dai numerosi followers, critiche pubblicate nel suo profilo Instagram personale. Serena è stata infatti accusata per come sta gestendo la fine della relazione sentimentale con Pago, continuando le sue consuete sponsorizzazioni nonostante la fine della storia d’amore e la tristezza che dovrebbe provare in questo specifico momento.

Serena ha risposto alle accuse sottolineando come per lei i social network siano un lavoro e pertanto sia inevitabile che continui a postare e pubblicare fotografie e video in cui si mostra felice e divertita, mostrando i prodotti che deve sponsorizzare. La sarda ha infatti ribadito come debba continuare a lavorare nonostante il momento difficile che sta vivendo.

Queste le parole della Enardu in proposito: “Non è che io non sono un essere umano, sono come tutti: devo lavorare e lo faccio perchè non devo e non posso piangermi addosso”. Serena ha infine concluso ribadendo che lei è una persona che in qualsiasi circostanza della vita va avanti, senza piangersi addosso, visto che ha una casa ed un figlio a cui pensare, anche attraverso il proprio lavoro.