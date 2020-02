Serena Enardu parla di Miriana Trevisan e su Alessandro Graziani dichiara: "È stata una lezione"

Serena Enardu, nel bene o nel male, nell’ultimo periodo è stata molto brava a far parlare di se. Dopo aver interrotto bruscamente la sua relazione con il cantante Pago a “Temptation Island Vip“, provando una forte attrazione per il tentatore Alessandro Graziani, ha pensato di ricucire il loro rapporto al “Grande Fratello Vip” e così data la partecipazione di Pago, anche Serena è stata reclutata come concorrente ufficiale.

Una volta in casa, si è parlato tanto di Alessandro Graziani e di alcuni like che Serena ha messo sotto scatti che ritraggono Graziani seminudo, postate dal giovane stesso sul suo profilo Instagram. Ora che tra Pago e Serena è definitivamente tornato il sereno e soprattutto ora che entrambi sono fuori dalla casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha partecipato al gioco “obbligo o verità“.

La Enardu si è mostrata sicura di se nel rispondere alle domande, ed è partita dalla sua storia con il cantante, dichiarando che i giudizi della gente fanno male ma ciò che le interessa è altro. Una domanda interessante ha riguardato il rapporto tra Serena e Miriana Trevisan, ex moglie di Pago e madre di suo figlio Nicola, che ancora oggi è legata al cantante da un affetto profondissimo che entrambi non hanno mai nascosto.

Sia Serena che Miriana, a più riprese, hanno dichiarato di non conoscersi affatto e ancora una volta la risposta della sarda è stata inequivocabile: “Beh, un bel rapporto… Praticamente non c’è!“. L’ex tronista ha dunque ribadito ciò che ha sempre ammesso e archiviato il capitolo Trevisan, le domande sono passate all’altra nota dolente: Alessandro Graziani.

La domanda la obbligava in maniera provocatoria a mettere un like ad una foto di Graziani e Serena ancora una volta, con fare deciso ha risposto: “Impossibile perché non lo seguo più. Ho imparato questa piccola lezione di rispetto nei confronti del partner!“. Insomma la Enardu è stata molto sincera nel rispondere alle domande che le sono state poste, così come a gestire bene le provocazioni e, stando alle sue parole, la relazione con Pago durerà a lungo.