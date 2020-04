Selvaggia Lucarelli attacca Giulia De Lellis: "Il suo libro era fuffa"

Nel suo ultimo articolo scritto su “The Post Internazionale“, Selvaggia Lucarelli ha lanciato una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis. Il giudice di “Ballando con le stelle” ritorna a parlare del libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, in cui l’ex corteggiatrice parla della sua storia d’amore con Andrea Damante.

In questa circostanza Giulia De Lellis svela dei consigli a tutti coloro che hanno acquistato il libro, mettendo spesso in cattiva luce Andrea Damante. Tuttavia, nei giorni scorsi, i due hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, rendendo quindi del tutto inutile il best seller scritto dalla De Lellis.

L’attacco della Lucarelli e la risposta della De Lellis

Nell’articolo pubblicato su “TPI”, la giornalista inizia parlando ironicamente dell'”effetto Iannone“: ci si fidanza con il motociclista iniziando una storia abbastanza stabile per poi lasciarlo e tornare dal fidanzato precedente. La Lucarelli riporta l’esempio di Belén Rodríguez, la quale ha avuto una storia con Iannone per poi tornare con Stefano De Martino, suo ex fidanzato appunto.

La Lucarelli quindi, dopo aver commentato la notizia del presunto tradimento di Iannone nei confronti di Giulia De Lellis, parla del libro scritto da quest’ultima con “protagonista” Andrea Damante: “Giulia De Lellis ha fregato tutti. Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente. Ci raccontava di […] quell’arido, anaffettivo, manipolatore di Andrea Damante”.

Nello stesso articolo Selvaggia Lucarelli riassume brevemente il libro scritto da Giulia De Lellis, dove l’ex corteggiatrice ha raccontato di aver sofferto molto per la sua relazione con Andrea Damante. Tuttavia, questa storia sarebbe servita all’influencer per crescere e maturare, convincendoci quindi che anche un personaggio popolare della rete poteva darci dei consigli molto importanti.

Con grande dispiacere, Selvaggia Lucarelli rivela che la De Lellis si è concessa in quel periodo solamente una pausa di riflessione: “Quella tenacia e la ferma convinzione che ci aveva venduto nella vita e in libreria, era fuffa. Proprio quel libro, forse, più che un’operazione di auto-consapevolezza, era stata un’operazione se non di ‘vendetta’, di rivalsa”.

Non si fa aspettare la risposta di Giulia De Lellis, che ha ha commentato schiettamente il post pubblicato dalla Lucarelli su Instagram, dichiarando che si aspettava da lei più una spalla che una mano pronta a farla annegare poiché di corna se ne intende. L’influencer non considera quel suo libro come fuffa, poiché si tratta comunque di una verità passata e grazie a “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è riuscita a risollevare il morale di tantissimi lettori.