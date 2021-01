Sandra Milo criticata per il suo giovane fidanzato, Maurizio Costanzo risponde a tono

Quando si sentono notizie riguardanti i rapporti amorosi con grande divario generazionale, si tende spesso a storcere il naso. Lo sanno bene, per esempio, i fan del noto dating show “Uomini e Donne”, con quel flirt amoroso tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, tanto criticato dai fan e dall’opinionista Tina Cipollari.

Ma a questo giro non si parla di Gemma, bensì del fidanzamento tra Sandra Milo e un uomo molto più giovane di lei. Sandra infatti ha oggi ben 87 anni, mentre l’uomo in questione di anni ne ha 50, quindi ci troviamo con un divario di 37 anni, di certo non pochi. Una differenza d’età che è stata criticata da molte persone, tanto che è nato un vero processo mediatico nei confronti della Milo.

L’uomo in questione pare sia un imprenditore che ama la Milo, tanto che nella scorsa puntata di “Domenica In“, quando era presente Sandra Milo, ha pensato bene di farle recapitare in diretta un bellissimo mazzo di rose rosse. Sandra ha anche più volte dichiarato di trascorrere bellissimi momenti insieme al suo uomo, affermando che gli vuole molto bene. In molti sul web hanno criticato aspramente questo rapporto amoroso, affermando che tra i due può esserci qualsiasi cosa, affetto, simpatia, tenerezza, ma di certo non amore, a causa proprio di questa grande differenza di età.

Una spettatrice ha infatti scritto al noto giornalista Maurizio Costanzo, esponendo i suoi dubbi in merito: “La differenza d’età in amore conta eccome. Mi viene da ridere sentendo Sandra Milo. Ci sarà affetto tra loro due, ma amore no. E’ un po’ come essere nonna e nipote“. Costanzo non è parso molto contento di questo punto di vista, ed ha deciso di rispondere in maniera piccata alla spettatrice, sperando di poter placare la situazione nei confronti della Milo.

Ecco infatti quanto risposto da Maurizio: “Lei chi è per dire cosa è l’amore? E quando amore c’è tra due persone che non conosce?“. Una risposta che di certo non ci si aspettava da parte di Costanzo, ma ha lasciato ben intendere il suo punto di vista in merito alla questione.