"Domenica In", Sandra Milo racconta la nascita della storia col compagno 49enne

Le mancano solo tre anni per tagliare l’ambito traguardo dei novanta, ma Sandra Milo è una di quelle donne senza tempo per le quali gli anni sembrano quasi non passare. Una donna che a dispetto dell’età avanzata si sente ancora bella, si prende cura di sé e ha tanta voglia di amare ed essere amata. E nel 2019 nella sua vita è entrato l’uomo in grado di soddisfare questo suo desiderio, che ancora oggi è il suo compagno.

Lui si chiama Alessandro Roato, di mestiere fa l’imprenditore e la bionda attrice, che domenica scorsa è stata ospite del salotto di “Domenica In” su Rai Uno, ha ripercorso con Mara Venir le tappe della loro storia d’amore iniziata a un cena e proseguita grazie al corteggiamento discreto e garbato di lui. Perché a dispetto della notevole differenza di età (lui ha 37 anni in meno di lei), Alessandro è un uomo d’altri tempi.

Così Sandra Milo ha rivelato che il suo compagno è del Veneto, dove risiede ancora oggi, ed è un grandissimo lavoratore, qualità che lei apprezza moltissimo. Si tratta di un affermato imprenditore che opera nel campo della ristorazione: possiede e gestisce infatti ristoranti e alberghi, oltre ad aver messo su di recente un’attività di catering.

I due si sono conosciuti a una cena a Venezia, dove l’uomo l’ha colpita subito per la sua gentilezza e per la riservatezza. Sempre presente, ma con discrezione, Alessandro l’ha conquistata con pazienza e affetto, tanto che la Milo a “Domenica In” l’ha definito “un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne”. Alla Venier, l’attrice ha anche mostrato orgogliosa l’anello che l’uomo le ha regalato per suggellare il loro amore.

Ma non è stato l’anello quello il suo primo regalo. Dopo la cena a Venezia, infatti, Alessandro Roato e Sandra Milo si sono rivisti in occasione del compleanno di lei, cui lui si è presentato con un dono speciale, che l’attrice non si aspettava, ovvero un libro che una volta aperto si illuminava tutto, diventando una lampada dalla luce romantica. “Lui ha idee molto fini, ricercate, mi ha conquistato” ha spiegato Sandra, sognante, alla padrona di casa.