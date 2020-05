Salvo Veneziano e Cristina Plevani: "Ora è guerra"

Ritorna a far parlare di sè un personaggio che forse è stato uno dei più discussi durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. Si parla infatti di Salvo Veneziano; in molti sanno che Salvo non ha vissuto per molto tempo all’interno della casa, venendo squalificato a causa del suo comportamento, dal punto di vista verbale alquanto scorretto, nei confronti di una concorrente della casa.

Oggi Salvo torna alla carica, questa volta sembra che abbia causato problemi a Cristina Plevani; anche lei, insieme a Salvo e ad altri personaggi storici del GF, come Patrick, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, hanno partecipato molti anni fa alla prima edizione del reality. Sembra che di fatto Salvo, durante una lunga diretta Instagram fatta con Marina La Rosa, si sia chiesto, sorridendo, come mai Cristina Pevlani, all’età di 48 anni, non abbia ancora messo su famiglia.

Ovviamente la provocazione di Salvo non è rimasta inascoltata da Cristina, che ha risposto in pochissimo tempo, dichiarando guerra all’ex concorrente e non solo, ha anche dichiarato di non voler più avere a che fare con Salvo, nonostante in passato non avessero alcun tipo di rapporto, ma ora sembra che più di prima la donna non voglia più rivolgere la parola al siciliano.

Cristina risponde a tono e afferma che approfondirà la questione nella diretta del 26 maggio; ha inoltre aggiunto che non c’è mai stato un rapporto partisolare con Salvo, nessuna vera amicizia e allo stesso tempo nulla contro di lui; ma ora le cose hanno preso un’altra piega, decisamente negativa.

Cristina, nel suo lungo post di sfogo, afferma: “Martedì sera toccherò questo argomento parlando con Marina, non risponderò direttamente a lui, lui con me ha chiuso, non lo nominerò mai più nella vita“, concludendo infine: “Il livore e la cattiveria la lascio tutta a lui“. Non resta quindi che attendere la diretta del 26 maggio e magari attendere poi anche la risposta di Salvo.