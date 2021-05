Russell Crowe racconta: "Una volta Sting mi portò ad un bar di scambisti"

Russell Crowe ha confessato i follower di Twitter una delle esperienze più strane e divertenti della sua vita. La star australiana ha infatti raccontato in una serie di tweet l’esperienza avuta nel 2007, quando il cantante Sting dopo un concerto dei Police a Dublino lo portò senza saperlo in un bar di scambisti della città.

Non si sa cosa abbia scatenato il viaggio nei ricordi per l’attore 57enne, che venerdì ha postato: “La prima ed unica volta che sono stato a Croke Park è stato per un concerto dei Police. Volai apposta da Londra, ero seduto al lato del palco. È stato bellissimo“. In seguito al concerto il cantante della band Sting ha portato l’attore premio Oscar in un pub a caso della città.

“A nostra insaputa“, scrive Crowe, “era la serata degli scambisti. Poesia“. L’attore poi spiega che i tempi erano stretti, perché stava pagando un jet privato all’ora, e che era prevista una sola pinta di birra nel pub. Inoltre, insieme a lui ed al cantante 69enne era presente anche Danielle Spencer, con cui all’epoca era sposato.

“Jet all’ora, l’orario consentiva una sola pinta, ero sposato e mia moglie era con me… e i bambini ci aspettavano a casa, quindi un’altro tipo ancora di poesia” scrive Russell, aggiungendo che quando la gente gli chiede come mai ama Dublino, lui risponde chiedendo “Quanto tempo ho?” Russel e la Spencer sono stati sposati dal 2003 al 2018 ed hanno due figli il 17enne Charles, 17 ed il 14enne Tennyson.

Crowe ha da poco terminato le riprese del suo ruolo in “Thor: Love and Thunder“, ultimo dei film della saga Marvel diretto da Taika Waititi. Nel film la star de “Il Gladiatore” interpreterà Zeus, che nei fumetti combatte spesso a fianco di Thor ed è re degli Olympians, un gruppo di supereroi ispirati alla mitologia greca.