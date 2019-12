Romina Power e Loredana Lecciso assenti al funerale della mamma di Al Bano

Nel pomeriggio dell’11 dicembre si sono svolti a Cellino San Marco i funerali di Jolanda Ottino – la mamma del celebre cantante pugliese Al Bano Carrisi – tanto amata dagli italiani non solo per il grande legame che l’univa al figlio, ma anche per la sua stessa storia di vita, fatta di momenti difficili, duri e dolorosi, ma anche di grandi riscatti e gioie.

Sono state tantissime le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla signora Jolanda, ma ai funerali della mamma di Al Bano si sono notate tre grandi assenze, cioè quella di Romina Power, che ha spiegato i motivi della sua assenza in un post pubblicato su Instagram, quella di Cristel Carrisi – la figlia di Al Bano e Romina, che vive in Croazia – e quella di Loredana Lecciso.

Romina Power ha pubblicato qualche ora prima dei funerali un lungo post, dove non solo ha ricordato il grande amore che la legava a donna Jolanda, ma anche spiegato i motivi che le avrebbero impedito di raggiungere la famiglia riunita a Cellino San Marco per dare l’ultimo saluto alla signora Carrisi.

“Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma il suo funerale oggi, no“, ha esordito così la Power per poi aggiungere che ci sono stati vari motivi che l’hanno impossibilitata a recarsi alla funzione solenne. Tra le tante anche l’impossibilità a camminare al momento, infatti sembra che Romina abbia un problema ad un ginocchio.

Per evitare che le malelingue del gossip e i mezzi di comunicazione potessero strumentalizzare la sua assenza, la Power ha precisato che: “Questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato“. La cantante ha sottolineato il fatto che ognuno vive il dolore a modo proprio, quindi ha chiosato dicendo che questo non deve significare che amasse di meno Jolanda.

Romina ha precisato: “Lei è stata una delle persone che ho amato di piu’ nella mia vita” – quindi ha aggiunto – “passero’ comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione“. Se i rapporti tra la signora Jolanda e Romina Power erano ottimi, tanto che la mamma di Al Bano considerava la nuora una figlia, cosa diversa è stata per la seconda compagna del cantante, Loredana Lecciso, con cui Jolanda decise di chiudere ogni rapporto nel 2005, a seguito della modalità con cui annunciò di voler interrompere i rapporti con il cantante.

Loredana ha scelto di non presenziare ai funerali, ma è andata a dare l’ultimo saluto alla signora Jolanda alla camera ardente allestita nella chiesetta delle Tenute Carrisi a Cellino. Nelle ore precedenti aveva reso omaggio alla memoria della mamma del suo ex compagno pubblicando sui suoi profili social alcune foto che ritraggono Jolanda insieme ai suoi due nipotini. A commento di questi scatti poche ma significative parole: “Nonna speciale“.