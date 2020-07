Rodrigo Alves diventa Jessica: "Ora voglio diventare mamma"

In una vecchia intervista rilasciata al Mirror Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo come il Ken umano, ha espresso il suo desiderio di sottoporsi a un intervento per rimuovere i genitali, aggiungendo di non essersi mai sentito di appartenere al genere maschile.

Intervistato poi da Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso“, Rodrigo Alves spiega di aver fatto ben 74 interventi in Belgio, ha fatto una cicatrice lunga tutta l’attaccatura frontale dei capelli oltre ad aver limato tutte le ossa e messo due placche di titanio. In un’intervista nella trasmissione del Regno Unito “The morning” Rodrigo Alves, oltre ad aver affermato di essersi trasformato in una Barbie umana, rivela di aver cambiato il suo nome in Jessica.

Questa decisione viene confermata anche dal suo profilo Instagram, poiché ha cambiato il suo nome in Jessica Alves. Nella seguente intervista Jessica, oltre ad aver mostrato tutta la sua felicità per la decisione presa, ammette di voler mettere su famiglia: “Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre e avere un figlio. Mi immagino mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”.

Per il momento gli interventi non sono ancora, anche se in questa intervista ha promesso di smettere una volta completata la sua transazione: “Ho ancora bisogno di altri due o tre interventi chirurgici per completare la mia transizione, e poi giuro che avrò finito con la chirurgia plastica”.

In passato Rodrigo Alves, anche durante la sua versione di Ken umano, non ha mai svelato il suo genere sessuale, dichiarando di aver pensato più volte di diventare una donna.