"Live – Non è la D’Urso": Rodrigo Alves, il Ken umano in versione donna

Ha fatto molto discutere il personaggio di Rodrigo Alves, che in Italia, e anche altrove, è divenuto famoso per essere soprannominato “Ken umano“. Un uomo che in passato ha subito più di 50 operazioni chirurgiche per cercare di somigliare sempre di più alla bambola succitata.

Spesse volte Rodrigo è stato intervistato da Barbara D’Urso per il suo caso singolare, avendo lo spazio per raccontare la sua vicenda in pubblico. In poco tempo Rodrigo è divenuto famoso, tanto che è abbastanza conosciuto nel mondo per la sua vicenda. Ma ancora una volta, come se fosse uno dei migliori trasformisti in circolazione, il Ken umano cambia ancora, e sorprende il pubblico con una dichiarazione che ha dell’incredibile.

Davanti alle telecamere di “Live Non è la D’Urso” condotto ovviamente da Barbara D’Urso, Rodrigo, nonostante le tante operazioni chirurgiche effettuate, i tanti soldi investiti nel tentare di diventare una bambola, l’uomo fa outing e si dichiara apertamente gay, decidendo così di cambiare se**o.

Infatti Alves si è presentato in studio vestito da donna, con tanto di seno rifatto, raccontando anche che ha eliminato alcune protesi in silicone di operazioni passate, che gli consentivano di pronunciare alcuni muscoli come i bicipiti e gli addominali, nel tentativo di sembrare sempre più uomo, e ha sostituito tali protesi con glutei più femminili e un seno più pronunciato.

Rodrigo dichiara di essersi sempre sentito una donna, una “Barbie“, nonostante tutti lo chiamassero Ken, in realtà non voleva, il suo animo, il pensiero è del tutto femminile, a detta dell’uomo, ed era arrivato il momento di esternare la cosa, per stare bene con se stesso in primis.

Infatti Rodrigo racconta alle telecamere: “Non mi piace vedere le foto di com’ero prima, io sono nato una donna, ho fatto tutto quegli interventi per trovare una felicità […] le persone che mi chiamano Ken umano non sanno che invece io non volevo.” Una dichiarazione coraggiosa, e allo stesso tempo liberatoria per l’uomo, che ha tentato in tutti i modi di combattere la sua stessa natura, aggiungendo anche di essere nato con una disfunzione ormone.