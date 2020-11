Roberto Parli svela i motivi della separazione da Adriana Volpe: "Mia figlia piange ogni volta"

È ufficialmente giunto al capolinea il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Da quando la conduttrice televisiva aveva interrotto la sua avventura nella casa del “Grande Fratello Vip” durante la scorsa edizione (Adriana abbandonò il reality per stare accanto a Roberto e alla famiglia, dato che a causa del Covid aveva perso suo padre), i due non erano mai più apparsi insieme.

Che la loro storia fosse finita, si era vociferato a più riprese, ma solo adesso è arrivata l’ufficialità. Pochi giorni fa il settimanale “Chi” aveva già annunciato la separazione, ma adesso Parli ha rotto il silenzio e svelato i motivi che li hanno portati a ciò. Ci sarebbero verità nascoste dietro la fine del matrimonio tra la Volpe e Roberto e proprio con un post pubblicato su Instagram, l’uomo ha lasciato intendere ciò.

Postando uno scatto che ritrae la figlia Giselle travestita per Halloween, la didascalia di Roberto è stata alquanto piccata ed eloquente: “È Halloween. Sarebbe il momento giusto che ‘qualcuno’ tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Giselle“. Quando parla di tirare fuori gli scheletri dall’armadio è chiaro che il riferimento è alla Volpe.

Roberto dunque le ha lanciato una bella stoccata. Però la questione non è finita qui, difatti ad un utente che gli ha augurato di trovarsi una compagna “meno bella e famosa ma più sincera“, Roberto ha così risposto: “Famosa ???? Di cosa???? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta“. A chi invece lo ha accusato di aver cagionato la fine del matrimonio, Parli ha replicato: “Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona tu guardi la TV io la vita reale“.

Dunque il matrimonio è finito e non nel migliore dei modi da quanto si apprende. La Volpe nel mentre continua a restare in silenzio in merito alla questione. C’è stato addirittura chi ha insinuato che Andrea Denver possa essere il motivo, dato che all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” aveva apertamente corteggiato Adriana, ma lei non aveva mai ceduto alle avances convinta del suo matrimonio e del suo amore per Parli. Adesso che l’ex marito ha rotto il silenzio, anche la Volpe si deciderà a dire la sua? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.