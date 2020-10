Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati: i dettagli del matrimonio al capolinea

The End! Questa sembra la parola da associare al matrimonio tra la presentatrice Adriana Volpe e suo marito -a quanto pare ex- Roberto Parli. Si era molto vociferato, nei mesi passati, di una crisi molto profonda tra i due, che aveva lasciato il segno. Nonostante i rumors e i pettegolezzi, la Volpe a più riprese aveva ampiamente smentito la cosa, dimostrandosi positiva, affermando che non esisteva alcuna crisi.

Molto probabilmente la donna era certa di poter trovare un nuovo equilibrio familiare con suo marito, ma le cose sono andate, a quanto pare, diversamente. A dichiarare la fine del matrimonio ci pensa il magazine di Alfonso Signorini, “Chi“, nella famosa rubrica “Chicche di gossip“. Per adesso non è stato riportata ancora nessuna smentita da parte dei diretti interessati, segno che, con ogni probabilità, la notizia corrisponde al vero.

Sembra che il matrimonio tra i due abbia subito una forte incrinazione da quando la donna ha partecipato alla passata edizione del “Grande Fratello Vip”. Una volta uscita dal gioco, la Volpe pare che abbia anche tentato di poter salvare il rapporto, ma sembra che non abbia riscontrato grandi miglioramenti.

Adriana Volpe e Roberto Parli: un matrimonio a distanza

C’è anche da dire che la distanza geografica ha di certo influito sull’andamento matrimoniale. Da sempre infatti la Volpe e Parli hanno vissuto il proprio matrimonio separati da tanti chilometri di distanza. Per impegni con la Rai, all’epoca la Volpe abitava a Roma, mentre suo marito gestiva il proprio lavoro tra la Svizzera e Montecarlo.

Adriana, in seguito alla proposta di lavoro di TV8 nel condurre il suo attuale programma “Ogni mattina“, si è poi trasferita a Milano, raggiungendo il marito appena possibile, anche per godersi alcuni giorni di relax insieme alla famiglia. Nonostante il riavvicinamento geografico, sentimentalmente la coppia sembra oramai al capolinea.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti della vicenda e scoprire se la Volpe, smentirà o confermerà quanto riportato dal magazine.