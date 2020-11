Roberta Di Padua si lascia andare: "Le parole di Michele mi hanno svuotata"

Roberta Di Padua è una delle dame protagoniste del trono over di “Uomini e Donne”. Da diversi anni Roberta è in trasmissione e non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei. Sicuramente la sua frequentazione con Riccardo Guarnieri è rimasta impressa nella mente di tutti, ma lui poi decise di interrompere per tornare da Ida Platano. Adesso però che Riccardo è tornato in trasmissione, mai dire mai.

Roberta però ha da poco chiuso la conoscenza con il cavaliere Michele Dentice. Conoscenza travagliata che le ha lasciato diverse ferite. L’uomo difatti, dopo aver frequentato sia la Di Padua sia la dama Carlotta, ha deciso di concentrarsi solo sulla prima. Quando ciò è avvenuto, le cose tra Michele e Roberta non sono più andate per il verso giusto.

L’uomo ha lamentato una mancanza di presenza e interesse da parte di Roberta, etichettandola come “prima donna“. La Di Padua dal canto suo ha ritenuto che in realtà fosse Dentice a non essere interessato a lei ed ecco che il loro rapporto si è incrinato ancor prima di cominciare. Sicuramente l’ingresso di altre dame, approdate in trasmissione per corteggiare Michele e con quest’ultimo che le ha tenute, ha giocato un ruolo decisivo nella fine della frequentazione tra i due.

Adesso Roberta ha rilasciato un’intervista al magazine di “Uomini e Donne”, dove ha raccontato tutta la sua verità. La dama ha parlato soprattutto del comportamento assunto da Michele, dicendosi delusa da ciò e ha poi aggiunto cosa l’ha spinta ad allontanarsi da lui. “Quando mi sono sentita dire per l’ennesima volta da un uomo, e in questo caso da Michele, che sono una donna arrabbiata e delusa dalla vita e che lui avrebbe voluto frequentare anche altre, ho avuto un crollo. Ho pensato in quel momento di essere diventata una donna ‘svuotata’ dalle delusioni“, ha dichiarato Roberta.

La dama ha poi ammesso di aspettarsi tutt’altro tipo di comportamento da parte di Michele, quando gli è stato chiesto in trasmissione chi lo avesse preso di più e lui ha risposto: “Nessuna!“. Roberta ha poi confessato che non era presa da un uomo come da Michele da tanto tempo e invece, anche questa volta le cose non sono andate come sperava.