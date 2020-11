Uomini e Donne: le bugie di Michele, Roberta decide di chiudere con lui

Nella puntata di “Uomini e Donne” di oggi mercoledì 4 novembre abbiamo visto a centro studio Michele Dentice seduto davanti a Roberta di Padua e la nuova corteggiatrice Serena. Tutto inizia con uno sfogo di Roberta nel camerino a fine trasmissione proprio con Michele durante cui la dama lo accusa di non essere stato mai interessato a lei. I problemi tra loro sembrano insormontabili.

Tornati in studio Serena racconta di essere uscita con Michele a cena e, parlando, viene a galla una verità scomoda per il cavaliere. Giulia, la dama arrivata nel programma per corteggiarlo nella scorsa puntata, rivela che la sera Michele le aveva chiesto di uscire con lui ma aveva altri impegni e ha dovuto rifiutare l’invito.

Uomini e Donne, le bugie di Michele

Serena invece sapeva tutta un’altra versione della questione e cioè che Michele aveva preferito lei a Giulia. Questa cosa non le va proprio giù, infatti tra loro c’è stato anche un bacio che magari non ci sarebbe stato se avesse saputo la verità delle cose. Michele non sembra capire il punto della questione e continua a sostenere che era un suo diritto scegliere con chi uscire tra le due.

Roberta, in silenzio fino a quel momento, prende la parola e continua a confermare quello che aveva detto nello sfogo di inizio puntata. Contesta al cavaliere il fatto di non essere abbastanza presente nella loro conoscenza. Decide di chiudere con lui anche se, come lei stessa afferma, la testa ha già deciso mentre il cuore lo porta ancora da lui.

Quando Maria chiede a Michele con chi vuole ballare, lui fa il nome di Maria, la dama che si frequenta con Biagio. Gianni stupito da questa scelta chiede che senso ha ballare con Maria senza avere nessun interesse. A questo punto anche lo studio è d’accordo con Sperti che conclude: “Lo vedi che spari solo ca**ate?” e si porta a casa l’applauso dei presenti in studio.