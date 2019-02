Rita Dalla Chiesa dedica un pensiero speciale a Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno

Rita Dalla Chiesa, oggi 5 febbraio 2019, ha voluto omaggiare l’ex marito Fabrizio Frizzi ricordandolo affettuosamente nel giorno del suo compleanno. Anche questa volta dunque, l’ex padrona di casa di Forum, ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un messaggio in memoria dell’amato conduttore prematuramente scomparso il 26 marzo 2018.

Proprio a causa di questo suo interesse Rita è stata presa di mira dagli hater che spesse volte si sono chiesti il perchè di tutto questo suo coinvolgimento mentre Carlotta Mantovan si è sempre dimostrata più schiva e privata difendendo in parte anche la figlia Stella dal gossip. Chi però conosce la conduttrice sa per certo che il rapporto tra lei e Fabrizio, dopo il divorzio, non si è mai interrotto nemmeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

A tal proposito, Rita ha deciso di omaggiarlo e ricordarlo a tutti coloro i quali hanno potuto incontrarlo anche solo attraverso uno schermo televisivo e, in questi anni, gli hanno voluto bene. Oggi 5 febbraio 2019, Fabrizio avrebbe compiuto 61 anni ma purtroppo non potrà festeggiarlo insieme ai suoi cari.

“5 febbraio. Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada“ ha scritto Rita su Instagram pubblicando la foto di Fabrizio Frizzi affissa al terzo piano della Rai. Inutile dire che in moltissimi si sono riversati sul profilo della conduttrice per rendere omaggi e fare gli auguri all’indimenticabile Fabrizio e al suo sorriso che resterà per sempre nel cuore di tutti gli italiani.

Questa sera andrà in onda la prima puntata del 69esimo Festival di Sanremo e tantissimi utenti compresa Rita, si stanno chiedendo se Claudio Baglioni e i suoi ospiti renderanno omaggio anche loro all’amato protagonista della tv ma soprattutto della Rai. E’ passato quasi un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi e la sua mancanza si sente moltissimo.