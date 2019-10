Ricky Martin papà per la quarta volta: è nato Renn

Ricky Martin, celebre cantante ed ex direttore artistico del talent show di Canale 5″Amici”, che aveva recentemente dichiarato di essere in dolce attesa, è tornato alla ribalta della cronaca per una lieta notizia che lo riguarda; infatti il popolare artista internazionale ha annunciato nelle scorse ore, tramite un post sul suo proilo social, di essere diventato papà per la quarta volta.

Non sono ancora molte le notizie circa il nuovo arrivato della numerosa famiglia Martin, anche se il cantante ha voluto condividere tutta la felicità del momento con i suoi numerossissimi fan, che hanno visto così per la prima volta le immagini del quarto figlio della popstar latinoamericana.

Ricky Martin annuncia la nascita del suo quarto figlio

Nello scatto condiviso su Instagram, Ricky Martin, che tiene in braccio il nuovo arrivato, è al fianco del marito Jwan Yosef – sposato a gennaio 2018, anche se la loro relazione è iniziata qualche anno prima -; il cantante ed il marito sono già genitori di una bambina, Lucia, nata lo scorso anno.

L’ex direttore artistico di Amici ha poi altri due figli, gemelli, avuti prima di sposare Yosef. Per i gemelli, Ricky ha scelto dei nomi italiani, infatti si chiamano Valentino e Matteo. Al quarto arrivato è stato dato il nome di Renn. A commento dello scatto condiviso da Martin per annunciare l’arrivo del quarto figlio le seguenti parole: “È nato nostro figlio Renn Martin-Yosef. #ilbimboènato“.

Martin non ha mai fatto mistero di volere una famiglia numerosa, dunque c’è da aspettarsi che il cantante ed il marito sorprendano i loro an con un nuovo annuncio riguardante l’arrivo di un altro bebè. La notizia dell’arrivo di Renn era arrivata non poco tempo fa, tramite una Instagram Stories, in occasione di un discorso dell’artista alla Human Rights Campaign National Dinner a Washington, dove aveva ritirato un premio per l’impegno profuso in favore dei diritti LGBTQ.