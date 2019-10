Quarto figlio in arrivo per Ricky Martin e il marito Jwan Yosef

Dopo l’arrivo dei gemelli, Valentino e Matteo, e la nascita della piccola Lucia, arrivata in famiglia la vigilia di Natale di quasi un anno fa, in casa Martin-Yosaf è in arrivo la quarta cicogna. L’annuncio dell’arrivo del quarto figlio è stato dato dallo stesso Ricky Martin durante la Human Rights Campaign National Dinner che si è tenuta a Washington lo scorso settembre 2019, durante la quale il cantante e attore portoricano è stato insignito dell’HRC National Visibility Award, per il suo impegno a favore della comunità Lgbtq.

Durante il suo discorso, dopo i ringraziamenti di rito, Ricky ha approfittato del momento per comunicare al mondo l’inaspettata notizia. Le sue parole sono state: “La mia famiglia è qui. Mio marito Jwan, anche se non ti vedo, sappi che ti amo. I miei splendidi gemelli Valentino e Matteo sono anch’essi qui, vi amo con tutto il mio cuore, siete la mia forza, la mia ispirazione quotidiana (…) E poi Lucia, la mia piccolina, non è qui, bensì a casa con la nonna, è anch’essa la luce della mia vita. E ora vi annuncio che siamo incinti“. Inutile dire che il suo annuncio ha suscitato nel pubblico un mare di applausi e di congratulazioni.

Per Ricky, quindi, si tratta del quarto figlio, mentre per suo marito Jwan questo sarà il suo secondo figlio. Martin ha sposato Jwan, artista di origini libanesi, poco più di un anno fa. La coppia si è conosciuta via Instagram e si frequenta dal 2016. Le loro nozze sono state celebrate nei primi giorni dell’anno del 2018. Subito dopo il matrimonio, entrambi avevano subito espresso il desiderio di allargare la loro famiglia, che già era composta dai gemelli Matteo e Valentino, nati da una madre surrogata 9 anni fa.

Ricky e Jwan, quasi un anno fa, sono diventati genitori della piccola Lucia, nata la vigilia di Natale del 2018. L’annuncio dell’arrivo di Lucia era stato dato da Ricky Martin attraverso una foto pubblicata su Instagram, foto di un’immensa tenerezza. Le parole del cantante erano state: “Siamo emozionati nell’annunciare che siamo diventati papà di una bambina bellissima, che abbiamo chiamato Lucia Martin-Yosef . Questo è stato, senza dubbio, un compleanno fantastico e un Natale unico. Tanto i suoi fratelli quanto Jwan ed io, siamo innamorati di questa nostra bambina e non vediamo l’ora di poter iniziare il 2019 con il miglior regalo che potessimo ricevere, il regalo della vita“.

Il desiderio di avere una famiglia numerosa è sempre stato espresso da Ricky Martin, che anche sul red carpet dei Golden Globes del 2019 aveva dichiarato di volere altre 4 paia di gemelli e di desiderare tanto una grande famiglia. Giusto il tempo di assestarsi e di sistemarsi e poi, a detta del cantante, i due si sarebbero dedicati all’ampliamento della loro famiglia. Ci sembra dunque evidente che ormai il bel portoricano ha intenzione di pensare solo alla sua famiglia, e, a quanto pare, presto Lucia avrà un nuovo fratellino o una nuova sorellina.