Riavvicinamento per una coppia di "Temptation Island"?

Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno partecipato come concorrenti della settima edizione del docu-reality in onda su Canale 5 “Temptation Island” per mettere alla prova il loro amore dopo oltre anni insieme e diversi momenti di crisi che li hanno portati a prendersi e lasciarsi diverse volte nel corso della loro travolgente relazione sentimentale. Sofia ed Alessandro nel corso della messa in onda del programma televisivo hanno infatti più volte ribadito come entrambi si siano traditi e diverse volte lasciati.

Alessandro all’interno del villaggio delle tentazioni non ha particolarmente apprezzato le parole e i gesti espressi dalla fidanzata Sofia tanto da chiedere anticipatamente il falò di confronto, mettendo fine alla loro partecipazione al docu – reality. Nonostante ciò, i due dopo un lungo e acceso confronto hanno deciso di uscire insieme dal programma televisivo per continuare la loro storia d’amore lontani dalle telecamere.

Una volta tornati alla vita di tutti i giorni però Alessandro ha cambiato idea e chiesto una pausa di riflessione alla sua Sofia, perchè a suo avviso troppo forti sono state le mancanze di rispetto che l’hanno visto protagonista all’interno del villaggio delle tentazioni, mancanze di rispetto che ha avuto modo di rivedere in diretta televisiva.

Sofia ha però nuovamente ribadito, durante la puntata finale di “Temptation Island” come lei sia profondamente innamorata del fidanzato e come, a suo avviso, alla base della decisione di Alessandro vi siano dei condizionamenti da parte della sua famiglia d’origine.

A distanza di due settimane dalla messa in onda della puntata finale del docu – reality condotto da Filippo Bisciglia, i due sembrano però vivere un vero e proprio riavvicinamento. L’influencer Deianira Marzano ha infatti pubblicato uno scatto nel suo profilo Instagram personale che ritrae i due ieri sera a cena insieme. Fotografia che sembra confermare un ritorno di fiamma tra la coppia.