Temptation Island, Alessandro Medici e Sofia Calesso escono insieme dal programma

Come ben sanno i fan di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, durante la prima puntata Alessandro Medici ha chiesto immediatamente un falò di confronto con la sua fidanzata Sofia Calesso.

Prima di questo confronto, le vengono mostrati alcuni video in cui Alessandro rivela di sentire moltissimo la sua mancanza. Sofia a un certo punto si commuove e scoppia in lacrime, ma smentisce di averlo tradito, poiché alcune relazioni sono nate solamente dopo un certo periodo di tempo dalla loro separazione.

Alessandro invece vede un video che mostra Sofia in evidente intimità con Alex, uno dei tentatori di questa edizione di “Temptation Island”. Proprio per questo motivo l’uomo inizia a sbottare contro di lei, accusandola di essere una persona falsa e bugiarda.

Il falò di confronto tra Alessandro Medici e Sofia Calesso

In seguito a una attesa durata parecchi minuti, finalmente scopriamo che Sofia ha accettato il falò di confronto con Alessandro. I toni sono subito accesi, e Alessandro rinfaccia alla sua fidanzata di aver baciato sul collo Alex. Lei però ribatte immediatamente a queste accuse: “Noi dovevamo dimostrare che siamo uniti, anche a chi non ci credeva. Che ti amo lo hanno capito anche gli alberi della Sardegna” e aggiunge: “Tu sei così insicuro che dopo cinque giorni hai visto un abbraccio e mi hai chiamato per un confronto. Io sono venuta perché ti conosco. Non potevo non venire qui, non sarebbe stato corretto nei confronti dei miei sentimenti. Mi è mancata ogni singola cosa di te”.

Il loro faccia a faccia dura ancora per qualche minuto, ma improvvisamente Alessandro inizia a calmarsi quando Sofia gli dice più volte di amarlo. Infatti, da questo momento in poi, inizia a scogliersi e, sotto alle note di una famosa canzone di Umberto Tozzi, decidono di uscire insieme dalla trasmissione.