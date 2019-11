Raoul Bova si mostra ai fan dopo i problemi di salute

Si credeva il peggio, ma così non è stato. A gettare nello sconforto i fan di Raoul Bova, era stato un comunicato stampa inerente l’interruzione improvvisa degli impegni professionali dell’attore. Fortunatamente sembra essersi trattato di preoccupazione eccessiva, quella vissuta dai numerosi fan del 48enne romano, in apprensione per il suo stato di salute.

Tutto è nato nelle scorse settimane, quando gli organizzatori dell’associazione culturale “Il Contato del Canavese” avevano divulgato un comunicato stampa inerente l’annullamento degli spettacoli dell’attore, a causa di importanti problemi di salute. La notizia dell’interruzione della tournée teatrale “Love letters” aveva fatto il giro del web e, dopo essere arrivata al diretto interessato, Raoul Bova ha forse preferito smentire a modo suo.

Giovedì 14 novembre, infatti, è stato lo stesso attore ad aggiornare i propri followers mediante il suo seguitissimo account social. Il brillante 48enne ha prontamente postato sulla sua gallery di Instagram un recente scatto fotografico, il quale ha immediatamente rincuorato i suoi fan.

Nella foto pubblicata sul profilo @raoulbovagram, l’attore è apparso piuttosto rilassato e al fianco di Manuel Mateo Bortuzzo, giovane nuotatore italiano e protagonista principale delle riprese del film “L’ultima gara“. Inequivocabile la didascalia annessa: “Lavorare insieme… significa vincere insieme”, seguita da specifici hashtag come #lultimagara #newproject #chesquadra.

Occhiali da sole, t-shirt sportiva e fisico riposato. Non ci sono dubbi: Raoul Bova sembra essersi rimesso in forze e i suoi 591 mila followers hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e dimenticare le settimane passate, trascorse tra apprensione e mancanza di informazioni sulle condizioni di salute dell’attore.

Oltre 200 i commenti di felicità dei fan e le congratulazioni per il suo nuovo film in cantiere: “Gioia immensa tu Raoul”, ha esclamato un’ammiratrice sotto la foto. E ancora: “Wow, sarà un film fantastico! Sicuramente da vedere!”, ha scritto un altro internauta, esprimendo tutto il proprio incontenibile entusiasmo.