Raoul Bova, problemi di salute improvvisi: interrotta la tournée teatrale

Per i fan di Raoul Bova non sembra esserci mai pace. Il celebre attore ha dovuto cancellare le nove esibizioni programmate per la sua commedia teatrale “Love Letters”. Ma quali sono esattamente le ragioni dietro a questa drastica decisione? Sembrerebbe che il motivo sia riconducibile ad improvvisi problemi di salute di Raoul Bova.

Come apprendiamo dal noto settimanale DiPiù Tv, tutte le esibizioni previste per il tour italiano del 48enne romano sono saltate. Rita Ballarati, responsabile dei primi tre spettacoli di Raoul Bova, ha comunicato la spiazzante notizia attraverso il popolare magazine: “Era tutto pronto… Due giorni prima della rappresentazione teatrale, la produzione di ‘Love Letters’ ci ha comunicato che l’attore Raoul Bova non poteva presentarsi perché malato”, ha dichiarato la portavoce dell’attore.

La rivista DiPiù Tv ha inoltre specificato che, come previsto dal contratto lavorativo dell’attore, per ragioni inerenti alle condizioni di salute non sono previste sanzioni e penali. Sebbene non si conosca ancora con esattezza la natura dei problemi di salute di Raoul Bova, il magazine diretto da Sandro Mayer ha comunque augurato pronta guarigione all’attore.

Anche gli organizzatori dell’associazione culturale “Il Contato del Canavese” hanno divulgato un comunicato stampa inerente l’annullamento del tour di Raoul Bova: “Siamo molto spiacenti di comunicare che lo spettacolo Love Letters, previsto per sabato 26 ottobre presso il Teatro Sociale di Biella è stato annullato per importanti problemi di salute del Sig. Raul Bova, sarà sostituito da L’Attimo fuggente con Ettore Bassi Lunedì 2 dicembre 2019. Facciamo i nostri migliori auguri al Sig. Bova”.

Non sono state specificate quale siano le esatte condizioni di salute che hanno portato Raoul Bova ad annullare tutte le date della sua tournée, tanto meno se necessiti di eventuali terapie mediche. Le nove tappe della tournée teatrale “Love Letters” slitteranno all’anno successivo? Sfortunatamente questo non ci è dato sapere.