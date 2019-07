Possibile crisi tra Andrea Damante e Sara Croce: il dj avvistato insieme a Paola Di Benedetto

Andrea Damante ha conquistato la sua fama grazie alla sua partecipazione da tronista a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da quel momento in poi, dopo essere uscito dalla trasmissione insieme a Giulia De Lellis, ha avuto un buon risalto nel campo televisivo e soprattutto musicale, diventando anche un discreto disc jockey.

Tuttavia l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si è interrotto, e le cause sono da collegare ai presunti tradimenti del dj veronese. Ipotesi confermata dalla stessa influencer, poiché su questo argomento ha scritto un libro intitolato: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“.

Il gossip su Andrea Damante e Paola Di Benedetto

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia potrebbe esserci aria di crisi tra Andrea Damante e la sua attuale conoscenza Sara Croce. La relazione fra i due, come riportato anche dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, è stata resa pubblica poche settimane ma pare che stiano passando già le vacanze in due luoghi diversi.

Infatti il disc jockey veronese è stato visto insieme a Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Francesco Monte e naufraga de L’Isola dei Famosi. Tramite il suo profilo Instagram poi Gabriele Parpiglia non esclude che possa esserci una relazione tra i due giovani: “Intanto a Ibiza Paola Di Benedetto sorride con Andrea Damante. Summer is love?”. Al momento si tratta solamente di una semplice ipotesi, poiché potrebbe trattarsi benissimo di una rimpatriata tra amici.

Paola Di Benedetto non arriva comunque da una situazione sentimentale facile. Infatti si è separata da poco con Federico Rossi, cantante del gruppo “Benji & Fede”. Non si conoscono i dettagli dietro al loro addio, ma secondo Alberto Dandolo che scrive per il settimanale “Oggi“, pare che la responsabilità della loro separazione vada attribuita a un amico del cantante. Negli ultimi giorni in realtà si è parlato anche di un possibile riavvicinamento tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto, grazie ad un suo post pubblicato sui social, ma pare che la verità sia un’altra.