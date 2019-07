Giulia De Lellis pubblica il suo primo libro: "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza"

Giulia De Lellis ha raggiunto la sua notorietà grazie alla sua esperienza da corteggiatrice da “Uomini e Donne”, il dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ai tempi ebbe un incredibile successo e praticamente tutti tifavano per la coppia formata da lei ed Andrea Damante, il suo tronista.

La relazione tra il dj veronese e Giulia De Lellis è durato per molto tempo, ed anche nella casa del “Grande Fratello Vip” i due hanno confermato il loro amore, anche se sono entrati in due edizioni diverse. Tuttavia, da circa un anno, i due hanno deciso di prendere due strade diverse. La motivazione sarebbe un presunto tradimento di Andrea Damante con un’altra donna.

Il primo libro di Giulia De Lellis incentrato sulle corna

Giulia De Lellis ha confermato l’uscita del suo primo libro, scritto insieme a Stella Pulpo e pubblicato da Mondadori, intitolato: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. La data di uscita è il 17 settembre 2019 ed il volume può essere già prenotato sul sito Amazon a circa 16€, mentre è acquistabile anche tramite Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Per il momento non sono stati svelati i contenuti del suo libro, ma ovviamente parlando di tradimenti i fan si sono immediatamente collegati alla vicenda di Andrea Damante. Si presuppone infatti che un lungo capitolo verrà dedicato al suo ex fidanzato e sicuramente potremmo saperne di più sulla loro separazione.

Per pubblicizzare il libro la De Lellis ha pubblicato un video su Instagram. In questa clip ci sono delle persone che svelano di essere state tradite dai loro rispettivi partner. Nel finale appare anche l’influencer che dichiara: “Ciao, sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”. In quella giornata ha scoperto proprio di essere stata tradita da Andrea Damante.