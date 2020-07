Pierluigi Diaco su Maria De Filippi: "Lavora sulla sottrazione"

Nell’ultima puntata del programma “Io e te” condotto da Pierluigi Diaco, insieme a Katia Ricciarelli (di cui porta avanti una rubrica) e Santino Fiorillo, il presentatore fa una rivelazione a proposito di Maria De Filippi, da molti soprannominata anche “Queen Mary“.

Il tema centrale dell’ultima puntata riguardava la presenza femminile nel mondo della televisione e dell’intrattenimento, di quanto le donne siano sempre presenti, sotto alcuni aspetti anche appariscenti, nel condurre o partecipare ai vari programmi tv di tutte le reti esistenti. A fare eccezione pare essere proprio la De Filippi che, con il suo fare sobrio e semplice, riesce invece a condurre con grande maestria, eleganza ed esperienza. Pur restando quasi dietro le quinte, evidenziandosi il meno possibile, la presentatrice di Uomini e Donne riesce sempre ad avere tantissimi consensi.

In un mondo televisivo dove l’apparenza è tutto, la De Filippi ricopre senza dubbio il ruolo di presentatrice opposta, con modi di fare del tutto diversi dalla maggior parte delle sue colleghe. Infatti, a tal proposito, Diaco aggiunge: “Mi viene in mente la De Filippi che lavora tutto sulla sottrazione, quasi non c’è“.

Diaco non ha potuto fare a meno di menzionare anche una sua grande amica e collega, che di recente ha avuto qualche incomprensione in ambito lavorativo, ovvero Lorella Cuccarini. In molti sanno infatti che la Cuccarini ha dato un addio alquanto burrascoso al programma “La vita in diretta“, ma Diaco ha speso unicamente parole di lode nei confronti della presentatrice: “L’ha condotta con grande stile, grazie alla sua ‘regalità’“.

Pierluigi Diaco continuerà a condurre il programma “Io e te” fino al 4 settembre, dopo di che il suo futuro, in termini lavorativi, risulta ancora incerto, in quanto la Rai non ha ancora espresso pareri in merito lasciando il presentatore nell’incertezza più totale. Diaco infatti accusa la Rai, colpevolizzandola di non avergli dato comunicazione alcuna circa il suo futuro dopo lo scadere del 4 settembre.