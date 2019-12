Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non si sono mai sposati

In questi ultimi giorni il settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti, ha annunciato che Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sarebbero sposati in gran segreto. L’ex letterina di “Passaparola” è legata sentimentalmente con il vicepresidente di “Mediaset” dal 2002. La coppia ha anche due figli di nome Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina nata il 10 settembre 2015.

L’indiscrezione sarebbe però nata grazie alle parole pronunciate da Paolo Bonolis durante un’intervista a Verissimo per presentare il libro “Perché parlavo da solo”, e la notizia fino ad oggi non è stata mai smentita o confermata dalla coppia. Tuttavia nel numero del 27 dicembre di “Oggi”, il giornale diretto da Umberto Brindani, questo pettegolezzo viene completamente smentito da Alberto Dandolo.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non si sono sposati

Come rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi“, i due non avrebbero mai convolati a nozze. Infatti, seppure la loro relazione sta andando a gonfie vele, il giornalista dichiara che al momento Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non sentono il bisogno di sposarsi.

Queste sono le parole rilasciate sulla rivista: “Negli ultimi giorni si è parlato di un matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Oggi è in grado di confermarvi che non ci sono nozze già celebrate o in vista tra i due. Silvia e Pier Silvio infatti si amano alla follia ma, al momento, non hanno alcuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione”.

Per i fan di Silvia Toffanin questa notizia non è una novità. Infatti la conduttrice di “Verissimo”, in una vecchia intervista, ha già dichiarato di essere poco interessata al matrimonio: “Siamo insieme da 10 anni, siamo già una famiglia. Non ho mai visto l’abito bianco come un punto d’arrivo o un certificato: sognavo l’amore e l’ho trovato. Sono felice e innamorata”.