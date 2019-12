Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sposi

A lanciare l’indiscrezione sarebbe stato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti: la bella conduttrice Silvia Toffanin e l’imprenditore Pier Silvio Berlusconi si sarebbero sposati in gran segreto, lontano dalla stampa e da occhi indiscreti. A scatenare il gossip, alcuni dettagli della Toffanin nelle ultime puntate del suo programma pomeridiano “Verissimo”.

I due, che insieme ai due bambini formano una bellissima famiglia a tutti gli effetti, si sono conosciuti ed innamorati vent’anni fa allo Stadio di San Siro, durante una partita di beneficenza disputata dal Milan. E’ stato amore a prima vista e, Pier Silvio e Silvia, hanno iniziato a frequentarsi immediatamente cercando comunque di mantenere una grande riservatezza. La loro storia non sembra mai aver avuto grandi crisi ma, anche qualora fossero state presenti, la coppia è sempre riuscita a tenerle lontano dai giornali.

A coronare il loro amore sono arrivati i figli: nel 2010, infatti, è nato il primo figlio Lorenzo Mattia e, nel 2015, è arrivata Sofia Valentina. Ma di matrimonio proprio non se ne parla: sono due decenni che gli appassionati di gossip si domandano quando potranno vedere la bella veneta in abito bianco, o almeno l’interrogativo persisteva fino allo scoop lanciato da Signoretti sulle sue pagine.

Secondo il giornalista, infatti, le nozze sarebbero avvenute in gran segreto lontano dagli occhi indiscreti dei fotografi; i due, quindi, sarebbero riusciti ad eludere la stampa che, da anni, li tiene nel mirino. Stando a quanto riportato dal settimanale, l’evento, si sarebbe celebrato qualche mese fa. La scelta, quella della totale riservatezza, sarebbe perfettamente in linea con la personalità della coppia.

Gli indizi, secondo Signoretti, che dimostrerebbero le avvenute nozze, sarebbero da cercare proprio nel comportamento della Toffanin a Verissimo: la donna, infatti, non avrebbe risposto alle scherzose provocazioni dell’ospite Ilaria D’Amico, in merito al matrimonio, e non avrebbe nemmeno corretto Paolo Bonolis che ha definito “suocero” Silvio Berlusconi.